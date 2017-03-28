Adalet Bakanı Bozdağ'dan Sinan Oğan hakkında suç duyurusu

Adalet Bakanı Bozdağ, MHP'den ihraç edilen eski milletvekili Oğan hakkında, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, MHP'den ihraç edilen eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan hakkında, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.



Bozdağ'ın avukatı Hüseyin Aydın, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.



Dilekçede, Oğan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarında, TCK'nin 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunu işlediği savunuldu.



Suç duyurusu dilekçesinde, Oğan'ın 26 Mart 2017 tarihinde Twitter'da Bozdağ'a yönelik paylaşımlarda bulunduğu belirtilerek, "Şüphelinin açıklamaları gerek içeriği gerekse vardığı sonuç itibarıyla akıl, mantık ve vicdanla bağdaşmayan, gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan hakaret niteliği taşımaktadır. Şüphelinin açıklamaları hiçbir dayanağı olmayan, hayal mahsulü iddialardan oluşmaktadır. Şüphelinin bu gerçek dışı iddialar üzerinden müvekkilimizi yıpratma çabasını siyasi ahlakla, siyasetin temel ilkeleriyle ve etik kurallarıyla bağdaştırmak mümkün değildir." ifadesine yer verildi.



Sinan Oğan'ın, yalan, yanlış bilgilerle, uğradığı saldırıyı Bakan Bozdağ'ın planladığını iddia ettiği belirtilen dilekçede, Oğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarının, TCK'nin 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunun unsurlarını ihtiva ettiği kaydedildi.



Dilekçede, "Şüpheli, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamalarla Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a somut bir fiil isnat etmek suretiyle ve sözlerinin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte söz ve beyanlarından oluştuğundan TCK'nin 125. maddesinde tanımlanmış hakaret suçunu işlemiştir. Bu nedenle şüpheli hakkında atılı suçlardan soruşturma yapılarak, hakkında kamu davası açılmasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.