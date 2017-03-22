Bozdağ: Kendileri dışında herkesi demokrasi düşmanı gören zavallılar var

Adalet Bakanı Bozdağ, "Türkiye’nin bazı yerlerinde kendileri dışında herkesi cumhuriyet, demokrasi düşmanı gören bazı zavallılar var. Demokrasi hepimizin, cumhuriyet hepimizin, hukuk hepimizin, milli irade hepimizin ortak değeridir." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin bazı yerlerinde kendileri dışında herkesi cumhuriyet, demokrasi düşmanı gören bazı zavallılar var. Onlara da söylüyorum, siz bunda yanılıyorsunuz. Demokrasi hepimizin, Cumhuriyet hepimizin, hukuk hepimizin, milli irade hepimizin ortak değeridir." dedi.



Sinop Gençlik Merkezince Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "İbrahim Sadri ile Çanakkale Şarkıları ve Şiir Dinletisi" programına katılan Bozdağ, Türkiye'de artık demokrasi, cumhuriyet ve hukukun üstünlüğünün sadece bir avuç azınlığın elinde olmadığını söyledi.



Ülkede, demokrasi, hukuk ve cumhuriyetin, "80 milyon aziz milletin ortak değeri haline geldiğini" ifade eden Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:



"Türkiye’nin bazı yerlerinde kendileri dışında herkesi cumhuriyet, demokrasi düşmanı gören bazı zavallılar var. Onlara da söylüyorum, siz bunda yanılıyorsunuz. Demokrasi hepimizin, cumhuriyet hepimizin, hukuk hepimizin, milli irade hepimizin ortak değeridir. Bundan böyle Türkiye’de kimse demokrasinin bekçiliğine, muhafızlığına, müdafiliğine soyunmamalıdır; kendisini sadece bunun bekçisi, muhafızı görmemelidir. Çünkü cumhuriyetin de demokrasinin de milli iradenin de tek bekçisi var, tek muhafızı var, tek müdafisi var o da aziz Türk milletidir. Millet bu sahip çıkışını sürdürdüğü sürece demokrasimize de cumhuriyetimize de hukukumuza da irademize de kimse ipotek koyamayacaktır. Allah'ın izniyle Türkiye eski Türkiye değildir. Eski Türkiye'yi bekleyenler sadece olması mümkün olmayanı hayal edenlerdir."



Bakan Bozdağ, 16 Nisan'da anayasa değişikliği halk oylamasının yapılacağını anımsatarak, vatandaşlardan Türkiye'nin geleceği için vicdanlarının sesini dinleyerek oylarını kullanmalarını istedi.