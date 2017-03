Adalet Bakanı Bozdağ'dan Almanya'ya tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'da terör örgütü PKK'nin eylemine izin verilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bekir Bozdağ, "Bir kez daha kınıyorum. Bunu demokrasiyle, ifade hürriyetiyle, toplantı hakkıyla kimse izah edemez. Dünyanın hiçbir yerinde teröristler, terör örgütleri için elinden kan damlayanlar için hiçbir demokratik hukuk devletinde böyle bir imkan verilemez." dedi.



Bozdağ, Yozgat'ın Aydıncık ilçesi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin etkinliğine gelişinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorusunu yanıtladı.



Bir gazetecinin, Almanya'da başta kendisi olmak üzere Türkiye'den giden bazı bakanların toplantı yapmasına yönelik engelleri hatırlatarak, "Terör örgütü PKK ise ülkede eylem yaptı. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir" şeklindeki sorusuna Bakan Bozdağ, PKK'nın hem Türkiye hem de Avrupa Birliği bakımından terör örgütü olduğuna dikkati çekerek yanıt verdi.



Almanya'nın da PKK'yı "eli kanlı bir terör örgütü" olarak kabul ettiğini ifade eden Bozdağ, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin, iki ülkenin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin terörle mücadele konusunda büyük bir dayanışmayı zorunlu kıldığını söyledi.



"Maalesef Almanya hükümeti ve yetkilileri PKK terör örgütü dahil pek çok terör örgütüne kucak açmış durumdadır" ifadelerini kullanan Bozdağ, ülkede kurulan dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşlarıyla bölücü terör örgütüne finansman sağlandığını bildirdi.



Bozdağ, bu kuruluşların Almanya'da bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığını, örgüte terörist kazandırdığını ifade ederek bunu birçok defa Alman makamlarına ilettiklerini bildirdi.



Terör örgütünün üst kadrosundaki sözde yöneticilerinin zaman zaman Almanya'ya gittiğini, terör faaliyetlerini orada da devam ettirdiğini aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:



"Hukuk devletlerinin hiçbirisi teröre, şiddete, teröriste müsamaha göstermez, ona dair çalışmaların hiçbirisine kucak açmaz, destek vermez. Açıklamalara baktığımızda, bunu 'toplanma hakkı, ifade hürriyeti' çerçevesinde değerlendiriyorlar ama terör örgütlerinin toplanma hakkı dünyanın neresinde var bunu bize bir göstermeleri lazım. Hangi ülke 'Terör örgütü geldi, toplanma hakkını kullandı' diye buna müsamaha eder. Ben şimdi soruyorum Almanya'ya, DEAŞ terör örgütü teröristleri ve taraftarları Almanya'nın Berlin şehrinde ifade hürriyetini kullanmak isteseler, bir toplantı, gösteri hakkı kullanmak isteseler Almanya'nın polisi ve diğerleri DEAŞ'ın bu eylemi yapmasına izin verecekler mi, vermeyecekler mi, açıklamaları lazım. Şimdi DEAŞ'a yapmıyorlar, PKK'ya yapıyorlar, öbür terör örgütüne yapmıyorlar başka bir terör örgütüne yapıyorlar. Sonuçta baktığınızda Türkiye'nin aleyhine kim çalışırsa, hangi terör örgütü çalışıyorsa o terör örgütüne kucak açıyorlar. Türkiye'ye ihanet edenlere, darbecilere kucak açıyorlar."



- "ALMANYA GÜVENLİ BİR LİMAN OLARAK GÖRÜLÜYOR"



Almanya'nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK ve DHKP-C üyesi ve diğer teröristlerce "güvenli bir liman" olarak görüldüğünü dile getiren Bakan Bozdağ, "Orası onlara kucak açmaktadır. Şimdi soruyorum, madem teröristlerin toplanma ve gösteri hakkı var, Alman demokrasisi de o kadar toleranslı ki teröristleri bile hakkını korumak için teminat altına alıyor, o zaman açıklamaları lazım teröre, şiddete karşı, kimsenin canına kıymamış Türk toplumu kendi aralarında bir araya gelip toplanma hakkını, ifade hürriyetini kullanmak istediklerinde, Alman hükümeti ve güvenlik birimleri Türk toplumunun bu hakkına niye saygı göstermiyorlar?" değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'den Türk toplumuyla buluşmak için giden meşru hükümetin bakanlarının seyahatlerine engel olunduğunu hatırlatan Bozdağ, "Bir demokratik hükümet, demokratik ülkenin temsilcileri başka bir demokratik ülkenin bakanlarına sağlamadığı kolaylığı, vermediği imkanı teröristlere, terör örgütlerine ve onların organizasyonlarına verirse burada aklıselim olan insanlar ne düşünür? Çok açık, 'Almanya Türkiye karşısında olan herkesin hamisidir, destekçisidir onlara her türlü imkanı verir. Yeter ki siz Türkiye'ye zarar vermeye, ihanet etmeye, Türkiye'nin aleyhine çalışmaya devam edin' demektir." ifadelerini kullandı.



Bunu terörü ve şiddeti desteklemek olarak nitelendiren Bozdağ, şunları kaydetti:



"Bunu buradan bir kez daha kınıyorum. Bunu demokrasiyle, ifade hürriyetiyle, toplantı hakkıyla kimse izah edemez. Dünyanın hiçbir yerinde teröristler, terör örgütleri için elinden kan damlayanlar için hiçbir demokratik hukuk devletinde böyle bir imkan verilemez ama maalesef Almanya'da bunun verildiğini görüyoruz. Bu, Almanya'nın tutumunu Türkiye'ye karşı yaklaşımını göstermesi bakımından da son derece önemlidir. Aziz Türk milleti de Almanya'nın bu tutumunu yakından değerlendirecektir ve Türkiye karşıtlığının bu kadar Almanya'da yükselmesi, ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobinin çok yaygın bir hastalık haline gelmesi, bu hastalıklara karşı tedbir almazlarsa bu aşırılıkları önlemek için sesini yükseltmezlerse Almanya'nın bugünkü hükümet yetkilileri yakın gelecekte Almanya'da konuşabilecek sağlıklı bir ortam bulabileceklerini zannetmiyorum ama o gün geldiğinde biz Türkiye olarak onların Türkiye'de toplanma hakkını, ifade hürriyetlerini sonuna kadar sağlayacağız, onlar yine gelip Türkiye'de özgürce konuşabileceklerdir. Çünkü Türkiye terörün, şiddetin her türüne karşıdır. Kime yönelirse, kimden gelirse gelsin aynı tutumu her daim benimsemiştir, bundan sonra da benimseyecektir."



- OHAL İŞLEMLERİNİ İNCELEME KOMİSYONU



Olağanüstü hal kapsamında mağduriyetlerin incelenmesine yönelik çalışmaların sorulması üzerine Bakan Bozdağ, "OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu adı altında yedi kişiden oluşan bir komisyon kurulmasına ilişkin kararname çıktı ve yürürlüğe girdi" diye konuştu. Komisyonun çalışma esaslarını belirleyeceğini belirten Bozdağ, komisyonun dosya üzerinden inceleme yapacağını söyledi.



Bozdağ, komisyonun kuruluş çalışmalarına yönelik hazırlıkların son noktaya geldiğini belirterek, "Bu hafta veya gelecek hafta büyük bir ihtimalle komisyon faaliyete geçebilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.