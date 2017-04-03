Adalet Bakanı Bozdağ: HSYK soruşturma sonucuna göre karar verecektir

Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davaya bakan mahkeme heyeti ile duruşma savcısının geçici olarak görevden uzaklaştırılması kararına ilişkin, "İnceleme ve soruşturma sonucuna göre HSYK bir karar verecektir." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TGRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimine yönelik "kontrollü darbe" ifadesinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, bunun büyük bir iftira olduğunu söyledi.



Adalet Bakanı Bozdağ, "O gün Türkiye'de yaşananları herkes yaşadı. Büyük vahşeti, tehlikeyi, tehdidi, kanlı darbe teşebbüsünü hep beraber atlattık. O gece Kılıçdaroğlu da yaşadı. Havaalanına indiğinde saklanacak yer arayacağına olayların seyrini takip etseydi eminim ki böyle bir iftirayı dillendirmekten hicap duyardı." değerlendirmesinde bulundu.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün "Hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün "MİT ajanı" olduğuna yönelik iddialarını da hatırlatan Bozdağ, o açıklamadan sonra da Kılıçdaroğlu'na elindeki bilgi ve belgeleri açıklaması çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

"FETÖ İFTİRASININ TAŞERONLUĞUNA YİNE CHP SOYUNMUŞTUR"



Kılıçdaroğlu'na "Elindeki bilgileri, belgeleri açıkla." çağrısında bulunan Bozdağ, 17-25 Aralık sürecinden sonra CHP'nin, FETÖ'nün sözcülüğüne soyunduğunu, 17-25 Aralık'ın siyasi taşeronluğunu yaptığını söyledi.



Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle devam etti:



"15 Temmuz darbe teşebbüsünün bir tiyatro olduğuna ilişkin FETÖ iftirasının şu anda Türkiye'deki avukatlığına, taşeronluğa yine CHP soyunmuştur. Terör örgütünün güneş gibi terör örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra, bu millete havadan, uçaktan, tanktan, helikopterden, otomatik silahtan ölüm yağdırdıktan sonra hala FETÖ'nün taşeronluğunu, müdafiliğini yapıyorsunuz. Onun dediklerini dillendiriyorsunuz, milletin gözünün içine baka baka söylüyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu milletin gözünün içine baka baka yalan söylemekten vazgeçin. Elinizde ne bilgi varsa, bu bilgileri televizyonlara vermeyen namussuzdur, verin. Türk milletinin gözünün içine baka baka yalan söylemeyin. Bu bilgileri cumhuriyet savcılarına verin, televizyonlara çıkın açıklayın."



Kılıçdaroğlu'nun bilgileri verenlerin, e-postaları atanların ismini açıklaması gerektiğini ifade eden Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun insanları lekelemekten vazgeçmesini istedi.

HSYK'NIN KARARLARI



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davaya bakan mahkeme heyeti ile duruşma savcısının geçici olarak görevden uzaklaştırması kararının sorulması üzerine Bozdağ, şu yanıtı verdi:



"Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görevleri anayasada ve yasada belli. Bu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bir takdiridir, değerlendirmesidir. Açığa alma, görevden alma anlamına gelmez. İnceleme ve soruşturma maksadıyla yapılmış bir şeydir. O inceleme ve soruşturma sonucuna göre HSYK bir karar verecektir. İnceleme ve soruşturma bir müfettiş eliyle yürür. Gelen rapora göre de HSYK kanuna, anayasaya uygun değerlendirmesini yapar."

"YALAN SÖYLÜYOR"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "AK Parti'nin içerisinde 'ByLock'cular var" şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine de Bozdağ, bunun da başka bir iftira ve yalan olduğunu ifade etti.



Adalet Bakanı Bozdağ, şunları kaydetti:



"Sayın Kılıçdaroğlu rakam vererek konuşuyor, 120-180 arası diye bir rakam verdi. Demek ki elinde bir liste var, 'ByLock'cu bu kadar var' diyor. O zaman bu listeyi niye saklıyor? Elinde liste varsa yarından tezi yok, şu andan tezi yok o listeyi açıkla. Gazetecilere konuşuyorsun, ana muhalefetin liderisin, 'şu kadar isim var, ByLock kullanmış veya ByLockcu' diyorsun o zaman listeyi alacaksın gazetecilerin hepsine dağıtacaksınız. Dürüst, namuslu, ahlaklı bir siyasetçiye insanların haysiyetiyle uğraşmak yakışmaz. Elinde bir belge varsa, toplumu doğru bilgilendirme, aydınlatma bakımından kalkıp bunu açıklaması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'na diyorum ki FETÖ'nün taşeronluğunu yapma, onun iftirasını aktaran kanal olma. Dürüst ol, net ol. Elinde varsa bunları çık bir televizyonda açıkla, gazetecilere ver veya savcılıklara götür ver. 'MİT size vermemiş, hükümet size vermemiş benim elime ulaştı, ben veriyorum, bunları araştırın' de. Niye vermiyor? Çünkü yalan söylüyor."