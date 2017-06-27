Adalet Bakanı Bozdağ ATV'ye bindi

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta Çamlık Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu ve ATV aracına bindi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta Çamlık Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu ve ATV aracına bindi.



Bozdağ, beraberindeki Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz ile Yozgat Belediyesinin Türkiye'nin ilk milli parkı Çamlık'ta yaptığı çalışmaları inceledi.



Bakan Bozdağ, burada ATV aracına binerek kısa bir gezinti de yaptı.



Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozdağ, Çamlık Milli Parkı'nın Türkiye'nin en önemli milli parklarından birisi ve Yozgat'ın "akciğeri" olduğunu belirtti.



Bakan Bozdağ, hızlı treninin Yozgat'ın pek çok alanda gelişmesini hızlandıracağını da vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Yozgat'ın pek çok alanda gelişmesini hızlandıracak. O alanda Yozgat'a büyük bir güç katacaktır. Her zaman ifade ettik; Yozgat karadan, raydan ve havadan dünyaya bağlanmış, dünya da karadan, havadan, raydan Yozgat'a bağlanacaktır. AK Parti hükümetleri döneminde Yozgat'ın ana projeleri hayata geçirilmiş olacaktır. Üniversitemiz Yozgat'a çok şey katıyor, katmaya devam ediyor. Şehir hastanesi Yozgat'a çok şey katıyor. Ulaşımda yaşanan devrim de Yozgat'ın önünü açacak, her alanda Yozgat'a yeni yatırımların gelmesine katkı sağlayacaktır."



Hızlı trenin 2019 yılında Yozgat'ı Sivas'a, Kırıkkale'ye, Ankara'ya, Konya'ya, Eskişehir'e, İstanbul'a ve o ana kadar da ağa dahil olacak diğer illerin tamamına bağlayacağını dile getiren Bozdağ, "Ben şimdiden yüksek hızlı trenin Yozgat'a hayırlı olmasını temenni ediyorum. Havaalanımızla ilgili yatırım programı da bildiğiniz gibi Sayın Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yatırıma alındı ve 2017'de de onunla ilgili çalışmalar hızlandı. Önümüzdeki günlerde Yozgat'ın havaalanıyla ilgili sürecin de hızlandığını Yozgatlı hemşehrilerimiz görecektir. 2019'da inşallah aksama olmazsa bunda da önemli mesafeyi almış olacağız." şeklinde konuştu.