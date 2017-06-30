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30 Haziran 2017 17:18 | Son Güncelleme: 30 Haziran 2017 17:22

Ada'daki soruna çözüm bulunabilmesi çok zor

BM Genel Sekreteri Guterres, İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Buraya bir çözüm bulunulmasına yardımcı olmak için geldik. Ama o çözümü bulmak çok çok zor." dedi.

Ada'daki soruna çözüm bulunabilmesi çok zor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Ada'daki soruna çözüm bulunabilmesi için yapılacak daha çok iş olduğunu belirterek, "Buraya bir çözüm bulunulmasına yardımcı olmak için geldik. Ama o çözümü bulmak çok çok zor." dedi.

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