Açlıkla boğuşan Afrika acil yardım bekliyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) açlık krizi uyarısında bulunduğu Afrika’nın 4 ülkesi Yemen, Somali, Nijerya ve Güney Sudan uluslararası toplumdan gelecek acil yardımları bekliyor.

Yemen, Somali, Nijerya ve Güney Sudan kuraklık, açlık ve çatışmalarla mücadele ederken, uluslararası toplum bir an önce harekete geçmezse, 2011'de geç müdahale sonucu Somali'de yaşanan kıtlığın meydana getirdiği felaketten daha büyük bir faciayla karşı karşıya kalınabilir.



Afrika ve Asya arasındaki ticaret yollarının kavşak noktasında bulunan, kahvesiyle meşhur Yemen artık iç karışıklık ve açlıkla anılıyor.



Ülkede 2014 sonbaharından bu yana uluslararası koalisyon güçleri tarafından desteklenen hükümet güçleri ile Husiler ve Salih yanlıları arasında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle Yemen'de insani durumun her geçen gün kötüleştiği ifade ediliyor.



Dünyadaki en büyük insani krizlerden birinin yaşandığı Yemen'de 7 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, 5 yaşın altındaki 2,3 milyon çocuk da yetersiz besleniyor.



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) internet sitesinde yayımlanan bir raporda, Yemen'de halkın üçte ikisinin insani yardıma ve korumaya muhtaç olduğu ve ülkede barınma, gıda, su ve sağlık hizmetlerinin acil ihtiyaçlar arasına girdiği ifade edildi.



Raporda ayrıca 3 milyondan fazla kişinin ülkeden kaçtığı, ülke içinde ise 2 milyon kişinin yerlerinden edildiği kaydedildi.



Yemen'de son dönemde baş gösteren kolera salgınında bin 992 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan bir raporda, ülkede hastalığın ilk ortaya çıktığı 27 Nisan'dan 28 Temmuz'a kadar 419 bin 804 vakanın görüldüğü ve bin 992 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.



BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilcisi Meritxell Relano, sosyal medya hesabından daha önce yaptığı bir açıklamada, 2017'nin başından bu yana devam eden çatışmalarda 152'si erkek, 49'u kız 201 çocuğun öldürüldüğünü, 234'ü erkek 347 çocuğun engelli kaldığını belirtti.



OCHA'nın Yemen'e ilişkin aylık yayınladığı raporda ise insani yardıma muhtaç insan sayısının yaklaşık yarım milyon arttığı belirtilerek, "Yemen'de 20,7 milyon kişi insani yardıma muhtaç." ifadesi kullanıldı.



İnsani yardıma muhtaçlardan 9,8 milyonunun durumunun ciddi olduğuna vurgu yapılan raporda, daha önce bu rakamın 7 milyon olduğu, artışın ise gıda güvensizliği ve bölgede yayılan kolera virüsüyle doğrudan ilişkilendirildiği kaydedildi.



SOMALİ AÇLIKLA BOĞUŞUYOR



Afrika'nın en doğu ucunda bulunan dünyanın en yoksul 10 ülkesinden 12 milyon nüfuslu Somali'de, 2011'den bu yana süren kuraklığa bağlı kıtlık sebebiyle 6,2 milyon kişi gıda yardımına, 2,9 milyon kişi ise acil yardıma ihtiyaç duyuyor.



Ülkedeki çocuk nüfusu da yetersiz beslenme ve salgın hastalıklar gibi ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunuyor.



DSÖ Somali Direktörü Laurent Bukera, Somali'de milyonlarca kişinin kıtlığın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.



Ülkedeki kolera salgınında en az 600 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Bukera, "Somali'de 3 milyon 200 bin kişi kıtlığın eşiğinde. 70 bin civarında çocuk da şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. 320 bin çocuk da hali hazırda kötü beslenmiş durumda." dedi.



Bukera, ocak ayından bu yana Somali'de 700 bin kişinin ülke içinde yerinden olduğunu belirterek, geçen yıllardaki rakamlarla birlikte 1 milyon 800 bin kişinin yerinden olduğu bilgisini paylaştı.



BM verilerine göre, 1945'ten bu yana en şiddetli kuraklığın yaşandığı Somali'de yarım milyondan fazla insanın yerlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.



Ülkedeki aşırı kuraklık sebebiyle 6,2 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıklayan BM çözüm için uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.



UNICEF'in 2014 verilerine göre, Somali'deki çocukların yüzde 92'si ciddi oranda yetersiz besleniyor.



NİJERYA'DA 14 MİLYON KİŞİ İNSANİ YARDIMA MUHTAÇ



Afrika’nın en kalabalık nüfuslu ülkesi Nijerya’nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'la 7 yıldır süren mücadelenin yanı sıra Somali, Güney Sudan ve Yemen'de de devam eden çatışmalar ve kuraklık, ülkede özellikle kadın ve çocukların olumsuz yönde etkilenmesine neden oluyor.



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Nijerya Temsilci Yardımcısı Boubacar Bamba, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, özellikle ülkenin kuzeydoğusunda yaşanan çatışmalardan 26 milyon kişinin etkilendiğini ve 1,8 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.



Borno, Yobe ve Adamawa eyaletleri başta olmak üzere Nijerya'nın kuzeyindeki birçok kişinin zor durumda olduğunu vurgulayan Bamba, "Tahmini 14 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.



Kuzeyde devam eden açlığa karşı Federal hükümet yeni bir strateji başlatma kararı alırken, bu kapsamda açlık sorununa karşı 10 yıllık eylem planının yürürlüğe konulacağı belirtildi.



GÜNEY SUDAN'DA 5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ACİL YARDIM BEKLİYOR



Güney Sudan, 2011'den bu yana yağışların azalmasıyla baş gösteren kuraklık ve siyasi istikrarsızlığın beraberinde getirdiği iç çatışmalar nedeniyle şiddetli kıtlık ve açlıkla boğuşuyor.



Ülkenin özellikle kuzey bölgesinde görülen kuraklık ve kıtlık, yaklaşık 5 milyon kişiyi etkiledi. Gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan Güney Sudanlılar komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.



Güney Sudan'dan komşu ülkelere giden mülteci sayısı ise 1,5 milyonu aşmış durumda. Ülke nüfusunun yarısına yakınını etkileyen kıtlığın, uluslararası toplumdan gıda yardımı gelmemesi halinde yayılmasından endişe ediliyor.



Norveç Mülteci Konseyi Güney Sudan Temsilcisi Rehana Zavar da iç savaşın yanı sıra kuraklıktan kaynaklı kıtlıkla mücadele eden Güney Sudan’da gözler önünde bir felaket yaşandığına dikkati çekerek, kıtlık ve gıda krizinin çözülmesi için uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu.



