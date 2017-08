"Aciz Türkiye'ye yakışabilecek bir teklif"

Memur Sendikaları Konfederasyonu 26. İl Temsilcileri Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'de 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ve 1 milyon 900 bin memur emeklisi olduğunu belirterek, her dört kişiden birini doğrudan, toplumun tamamını ise dolaylı yoldan ilgilendiren çok kritik bir süreçten geçildiğini söyledi.



Bu süreçte kamu görevlilerinin açlık ve yoksulluk sınırından çıkarak Türkiye'nin artan refah seviyesine uygun ücret almalarını sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Yalçın, toplu sözleşme masasına yüzdelik zam, taban aylık ve ek ödeme oranları olarak üç teklifle oturduklarını hatırlattı.



Kamu işveren heyetleri ile yoğun mesai sarf ettikleri bir süreç yaşadıklarını belirten Yalçın, şöyle konuştu:



“Tam da bu noktada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum; çatışmanın uzlaşmadan daha maliyetli olduğuna, kucaklaşmanın yumruklaşmadan daha az enerji gerektirdiğine, el sıkışmanın kamplaşmanın maliyetini sıfırlayacağına, aynı iradenin altına imza atmanın farklı iradelere niza çıkarmaktan daha az yorduğuna hep şahitlik ettik. 20 milyon insanı mutlu etmenin üreteceği sosyal sermaye, 20 milyon insanı sevindirmek için kullanılacak finansal sermayeden daima daha büyüktür. Aksi bir duruşla, 20 milyon insanı üzmekle üretilecek sosyal maliyet, sevindirmek için kullanılması gereken finansal maliyetten her zaman daha büyüktür.”



Büyüyen Türkiye’nin ekonomisinin de güçlendiğini belirten Yalçın, kendilerine önerilen zam oranlarını Türkiye’nin adalet zemini ve kalkınma hamlesine uygun bulmadıkları için kabul etmediklerini söyledi.



Önlerinde "altın değerinde 36 saat" olduğunu belirten Yalçın, kamu işverenlerini uzlaşmaya davet etti. Yalçın, “Hakkımızdan bir kuruş fazlasına tamah etmedik. Hakkımızdan bir kuruş eksiğine de rıza göstermeyeceğimizi her ortamda dile getirdik.” dedi.



Yapılan teklifi "aciz Türkiye'ye yakışabilecek bir teklif" olarak niteleyen Yalçın şunları kaydetti:



"Biz eski Türkiye devrini sadece siyasi zeminde değil, fikri zeminde değil, akli ve ahlakı zeminde değil, mali zeminde de kapattık . Kamu işveren heyetinin de bizimle aynı tavır içerisinde olmasını umuyor ve bunu hala bekliyoruz. İşveren heyetinin hükümet iradesinin zam oranı teklifini inişe geçmiş uçak modunda değil, kalkışını tamamlamış, irtifasını yükseltme moduna geçmiş uçak tadında taşıması için hala 36 saat var. 4 tane ucu yan yana getiren teklifin bizden vize alması ve emek sınırları içerisinde yer bulması asla mümkün değil."



"Kamu işvereni beşibiryerdeki takmalı"



Toplu sözleşmenin kamu görevlileri için büyümeden payını, refah artışından hakkını aldıkları bir düğün olmasını dilediklerini belirten Yalçın, "Bu düğünde kamu işverenine düşen, beşibiryerdeyi toplu sözleşme masasının gerdanına takmak olmalı." ifadelerini kullandı.



Kamu görevlilerine yapılacak iyileştirmelerin ülkenin ekonomisinde pozitif etki yaratacağını vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bize verilecek iyileştirme yurt dışında tatile gitmeyecek, yabancı şirketlerin kesesine akmayacak, mahalledeki bakkala, manava, kasaba aktarılacak. Dolayısıyla iç piyasayı hareketlendirecek tulumba etkisi göstertecek. Türkiye'yi büyütecek, huzuru büyütecek katsayısını artıracak. Fakat bizi mutlu etmeyen rakamların, kamu görevlilerini mutlu etmeyen rakamların toplumu da mutlu etmesi beklenmez."



Türkiye'nin huzurunu ve kamu görevlilerinin mutluluğunu istediklerini ifade eden Yalçın, masadan uzlaşma çıkması için sonuna kadar gayret göstereceklerini vurguladı. Yalçın, "Emeğin hakkını enflasyon değil, milletin adamı belirlesin." dedi.