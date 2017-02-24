Açıköğretim'de kayıt yenileme süresi uzatıldı

AÜ Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bugün sona erecek 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi kayıtlarının süresi 26 Şubat saat 22.59'a kadar uzatıldı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bugün sona erecek 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi kayıtlarının süresi 26 Şubat Pazar gününe kadar uzatıldı.



AÜ'nün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 26 Şubat Pazar günü saat 22.59'a kadar uzatıldı.



Öğrenciler, ders ekle-sil işlemlerini "http://aof.anadolu.edu.tr" adresi "kayıt otomasyonu" bağlantısı "kayıt yenileme" bölümünden yapabilecek.



Ders ekle-sil işlemlerini yapan öğrenciler 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı ödemelerini 26 Şubat'a kadar kredi kartı/banka kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), mobil bankacılık veya internet bankacılığından gerçekleştirebilecek.



Öğrenciler ders kitaplarını 27 Şubat Pazartesi gününden itibaren bürolardan teslim alabilecek.