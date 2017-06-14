Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

AÜ Açıköğretim bahar dönemi sınav sonuçları belli oldu.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bahar dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.



AÜ'den yapılan açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin, 2016-2017 öğretim yılı bahar dönem sonu sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.



Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://sinavsonuc.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.