Açık ara gidiş artarak devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylaması anketleri hakkında, "Şu anda bir oran zikretmeyeyim. Ama açık ara diyebilirim ve bu açık ara gidiş daha da artarak devam edecek, bu onu gösteriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 TV ve 360 TV'nin ortak canlı yayınında soruları cevaplıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylaması anketleri hakkında, "Şu anda bir oran zikretmeyeyim. Ama açık ara diyebilirim ve bu açık ara gidiş daha da artarak devam edecek, bu onu gösteriyor. Bizim meselemiz şu anda öyle bir oran çıkmalı ki, bu bir defa bu ülkenin hizmetinde olan bütün insanlara öz güven kazandırmalı" dedi.



"Aklıselim ile dersimizi iyi çalışarak, halkımıza verdiğimiz hizmetle, çünkü biz bu halka efendi olma gayreti içinde olmadık." diyen Erdoğan, "Tek adam, tek adam diyorlar ya... Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz bir defa kolektif aklın bir ürünü olarak siyaset yaptık. Bizim en önemli aldığımız ahlak dersi edeptir." şeklinde konuştu.