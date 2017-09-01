'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 3 bin 704 kişi, hastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan 3 bin 704 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye genelinde, kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra ve kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu. Bayramın ilk gününde, saat 16.00 itibarıyla yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan 3 bin 704 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.



Ankara'da kurban keserken yaralanan yaklaşık 650 kişi hastanelerin acil servislerinde tedavi edildi. Bayramın ilk günü kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.



Özel araçları veya ambulanslarla hastanelere ulaşan yaralılara acil servislerde müdahale edildi. Bu kişilerin en çok parmak, el, kol ve bacaklarındaki yaralanmalar nedeniyle hastanelere başvurduğu, tedavileri ayakta yapılan yaralıların taburcu edildiği belirtildi.



Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre, kentte kesimhane ve boş alanlarda bayram namazı sonrası kurbanlıklarını keserken vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 550 kişi, özel araçlar ve sağlık görevlilerince kentteki hastanelere taşındı. Yaralıların büyük bölümü ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Eskişehir'de 115, Yalova'da 22, Kütahya'da 93, Bilecik'te 50, Balıkesir'de 37 ve Çanakkale'de de 10 kişi, el ve ayakta kesi ya da kurbanlıkların darbesiyle yaralanma sonucu hastanelerde kaldırıldı.



"ACEMİ ELEMAN KURBANI OLDUM"



Kocaeli'de kurban keserken yaralanan 15 kişi, 112 Acil Servis ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yaralananlardan Selim Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suadiye'de 30 yıldır kasaplık yaptığını ifade ederek, bu süreçte parmağını dahi kesmediğini söyledi.



Kurbanlık keserken elemanın arka cebine koyduğu bıçağın baldırını kestiğini dile getiren Sezgin, baldırına yaklaşık 20 dikiş atıldığını belirtti. Sezgin, "Acemi eleman kurbanı oldum." diyerek vatandaşları arka ceplerine bıçak koymamaları konusunda uyardı.



Sakarya'da kurban kesimi sırasında parmağı kopan 1 kişi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisindeki ilk tedavisinin ardından Kocaeli'ye sevk edildi.



Zonguldak'ta 27, Bolu'da da 17 kişi kesici alet yaralanması sonucu hastanelere başvurdu.



İÇ ANADOLU BÖLGESİ



Konya'daki çeşitli hastanelerin acil servislerinde, dikkatsizlik sonucu kendisini yaralayan "acemi kasaplar" yoğunluk oluşturdu.



Kurbanlıklarını kesmeye çalışırken el, kol, ayak ve bacaklarında kesik oluşanlar ile büyükbaş hayvanları kontrol etmeye çalışırken yaralananlar, hastanelerin acil servislerine geldi.



Konya'da 100, Aksaray'da 75, Afyonkarahisar'da 50, Karaman'da ise 180 kişinin çeşitli hastanelere başvurduğu öğrenildi.



Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta kurban keserken yaralanan kişiler hastanelere başvurdu.



Kayseri'de 76, Sivas'ta 283, Kırıkkale'de 100, Yozgat'ta 48, Niğde 45 ve Nevşehir'de 27 acemi kasaptan birçoğu ayakta tedavi olduktan sonra taburcu edildi.



KARADENİZ BÖLGESİ



Karadeniz Bölgesi'nde ise kurbanını keserken yaralanan 216 kişi hastanelere başvurdu.



Trabzon'da 15, Giresun'da 13, Rize'de 43, Bayburt'ta 38, Artvin'de 22, Ordu'da 15, Tokat'ta 50 ve Çorum'da 20 kişi, hastanelerde yoğunluk oluşturdu.



AKDENİZ VE EGE BÖLGESİ



Adana'da kesim sırasında yaralanarak, özel araç ve ambulanslarla kent genelindeki hastanelere gelen 70 "acemi kasap", tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Kahramanmaraş'ta ise 100 kişi yaralanarak hastanelerde tedavi edildi.



Uşak'ta kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, acemiliklerinin kurbanı oldu. Yaralanan 18 kişi, çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Denizli'de de 116 kişi, kesim sırasında oluşan yaralanmalar nedeniyle hastanelere başvurdu. Büyük kesiklerin dikiş atılarak tedavi edildiği hastanelerde yaralılar yoğunluk oluşturdu.



DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİ



Besiciliğin yaygın yapıldığı Doğu Anadolu'daki 7 ilde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 167 acemi kasap, hastanelere müracaat etti.



Bölgede Erzurum'da 65, Iğdır'da 3, Tunceli'de 2, Kars'ta 35, Erzincan'da 30, Ağrı'da 23 ve Ardahan'da da 9 acemi kasap hastanede tedavi edildi.



Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te 400'den fazla kişi kurban kesimi sırasında yaralanarak hastanelik oldu.



Gaziantep'teki çeşitli hastanelere yaralanmaya bağlı yapılan başvuru sayısının 100'ü geçtiği bildirildi. Malatya'daki yaralı sayısının 100, Şanlıurfa'da 70, Adıyaman'da 90, Kilis'te 40 ve Kahramanmaraş'ta ise 100'ü bulduğu öğrenildi.



TRAKYA



Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 46 kişi kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu.



Edirne'de 35, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da 4 olmak üzere yaklaşık 46 kişi hastanelere başvurdu.