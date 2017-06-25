AB'ye otomobil satışında Türkiye lider

Türkiye, geçen yıl Avrupa Birliği'ne (AB) en fazla motorlu taşıt ihracatı yapan ülke oldu.

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, 2016'da AB'nin ithal ettiği motorlu taşıt pazarında en büyük payı elde etti.



AB, geçen yıl toplam 77 milyar 132 milyon avroluk motorlu taşıt ithalatı gerçekleştirdi. AB'nin ithalatında Türkiye, 15 milyar 335 milyon avroyla yüzde 20'lik paya ulaştı.



Diğer ülkelerden AB ülkelerine motorlu taşıt satışında Türkiye'yi Japonya izledi. Japonya, birliğin motorlu taşıt ithalatında yüzde 19 paya sahip oldu.



Söz konusu pazarda, dünyanın en gelişmiş ekonomisi ABD'nin yüzde 14, Güney Kore'nin yüzde 10, Çin'in yüzde 8, Güney Afrika'nın yüzde 5, Tayvan'ın yüzde 4, Meksika ve Tayland'ın yüzde 3, Hindistan'ın ise yüzde 2 payı oldu.



TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ

Türkiye'nin AB'ye motorlu taşıt ihracatı son 5 yıldır kesintisiz artış kaydetti.



Türkiye’den AB ülkelerine ihraç edilen motorlu taşıtların toplam değeri 2012'de 8 milyar 455 milyon avro seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam 2013'te 9 milyar 472 milyon avroya, 2014'te 10 milyar 708 milyon avroya ulaştı.



Son 2 yılda daha da hızlı artış kaydeden Türkiye'nin AB'ye motorlu taşıt ihracatı, 2015’te 12 milyar 918 milyon avro, geçen yıl ise 15 milyar 335 milyon avro seviyesiyle rekor kırdı.