Aboubakar'a ceza yönetim kurulunda görüşülecek

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi, Olympiakos maçında kırmızı kart gören Aboubakar'a ceza verilip verilmeyeceğine ilişkin kararın, yönetim kurulunda görüşüldükten sonra belli olacağını söyledi.

Ahmet Nur Çebi, Antalya'nın Alanya ilçesinde açılışını yaptığı Kartal Yuvası mağazasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Gördüğü kırmızı kart nedeniyle ceza alması gündemde olan Vincent Aboubakar'ın kendileri için önemli bir oyuncu olduğuna dikkati çeken Çebi, "Dinamo Kiev maçında da başımıza geldi. Çok fazla sert hareketlere maruz kaldığını ve dayanamadığını söyledi ama bu mazeret değil. Dayanmak zorundaydı. Bu tür konular, yönetim kurulunda konuşulduktan sonra bir karar çıkar ve açıklanabilir. Benim şu anda bir açıklama yapma durumum yok ama yönetim kurulunda görüşüleceğini söyleyebilirim." diye konuştu.

"ERKEN FİNAL OYNANACAK"



Ahmet Nur Çebi, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla eşleşmelerini, erken final olarak nitelendirdi.



Çeyrek finale kalan tüm takımların güçlü olduğunu dile getiren siyah-beyazlı yönetici, "Yine iki güçlü takım eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde erken final oynanacak. Kazanan takım biz olacağız. Son maçın İstanbul'da oynanması bizi şanslı kılacaktır." dedi.