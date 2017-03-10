Aboubakar rekor peşinde

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Aboubakar, Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol atan siyah-beyazlı oyuncular arasında yer alan Quaresma'yı yakalarken, gözünü 8 gollü Demba Ba'nın rekoruna dikti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta takımının golünü atan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla Avrupa'da etkili bir performans sergiledi.



Avrupa kupalarında şimdiye dek 5 kez rakip fileleri havalandıran Aboubakar, bu kulvarda takımının en golcü ismi olarak öne çıktı.



Kamerunlu oyuncu, Avrupa kupalarında attığı gollerle şimdiden Beşiktaş'ın tarihinde yer etmeyi başardı.



QUARESMA'YI YAKALADI



Aboubakar, Avrupa kupalarında rakip fileleri 5 kez havalandırarak siyah-beyazlı kulübün tarihinde önemli yer tutan Ricardo Quaresma'yı yakaladı.



Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 2010-2011 sezonunda attığı 5 golle Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol kaydeden futbolcular arasında bulunan Quaresma ile aynı sayıya ulaştı.



DEMBA BA'NIN REKORUNA GÖZ DİKTİ



Siyah-beyazlı oyuncu, Quaresma'nın rekorunu egale etmesinin ardından gözünü Demba Ba'nın unvanına çevirdi.



2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen ve devre arasında takıma geri dönen Demba Ba, ilk döneminde Avrupa kupalarında 8 gol kaydederek bir sezonda en çok gol atan siyah-beyazlı oyuncu olmuştu.



GOLLERİN YÜZDE 33,3'Ü ABOUBAKAR'DAN



Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında toplam 15 gol atarken, bunların 5'ini Aboubakar ile buldu.



Siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'da şu ana dek takımına yüzde 33,3'lük bir katkı verdi.