Aboubakar en iyi 11'de

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçlarının ardından belirlenen haftanın en iyi 11'inde, Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar da yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, son 32 turu rövanş karşılaşmalarında ortaya koydukları üstün performans nedeniyle haftanın en iyi 11'ine giren oyuncular açıklandı.



Beşiktaş'ın sahasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdığı maçta takımının ilk golüne imza atan Aboubakar, listeye adını yazdırdı.



UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i şöyle:



Kaleci: Sergio Alvarez (Celta Vigo)



Savunma: Gustavo Cabral (Celta Vigo), Alberto Botia (Olympiakos), Nick Viergever (Ajax)



Orta saha: Giannis Gianniotas (APOEL), Paul Pogba (Manchester United), Alejandro Pozuelo (Genk), Giuliano (Zenit)



Forvet: Nabil Fekir (Olympique Lyon), Vincent Aboubakar (Beşiktaş), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach)