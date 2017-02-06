Aboubakar attı şampiyon oldular

2017 Afrika Uluslar Kupası'nı, Mısır'ı 2-1 yenen Kamerun kazandı.

Gabon'un başkenti Libreville'deki d'Angondje Stadı'nda oynanan 31. Afrika Uluslar Kupası finalinde, 7 şampiyonlukla turnuvanın en başarılı takımı olan Mısır ile kupayı 4 kez kaldıran Kamerun karşılaştı.



2011-2013 yıllarında Orduspor'u çalıştıran Hector Cuper yönetimindeki Mısır, 2009-2010 sezonunda kısa bir süre Trabzonspor'da görev yapan Hugo Broos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Kamerun karşısında 22. dakikada öne geçti.



Roma'da forma giyen Salah'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Arsenal'in orta saha oyuncusu Elneny'nin golüyle Mısır, soyunma odasına 1-0 önde gitti.



Kamerun, Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Aboubakar'ın oyuna dahil olduğu 2. yarıya hızlı başladı. Kamerunlu stoper Nkoulou, Moukandjo'nun sol kanattan ortasına yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.



Finale kadar oynadığı 4 karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan Aboubakar, 88. dakikada sahneye çıktı. Orta sahadan atılan uzun pası ceza sahasında çok iyi kontrol eden Aboubakar, topu rakibinden kurtardıktan sonra yaptığı vuruşla Kamerun'un maçı 2-1 kazanmasını sağladı.



Kamerun böylece 1984, 1988, 2000 ve 2002'den sonra Afrika Uluslar Kupası'ndaki 5. şampiyonluğunu elde etti.