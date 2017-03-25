AB’nin “tarihi” zirvesi başladı

AB liderleri, Roma Anlaşması’nın 60. yıl dönümü için İtalya'nın başkentinde bir araya geldi.

Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, birliğin kurucu anlaşması kabul edilen 1957 tarihli Roma Anlaşması’nın 60. yıl dönümü dolayısıyla İtalya'nın başkenti Roma’daki Conservatori Sarayı’nda bir araya geldi.



İkinci Dünya Savaşı'nın ardından eski kıtadaki yeniden yapılanma dönemini güçlerini birleştirerek aşmaya çalışan Fransa, Batı Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’un 25 Mart 1957’de Roma’da imzaladığı anlaşmayla kurulan o günkü adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), bugünkü haliyle 27 üyeli AB, 60. yılını temellerinin atıldığı Conservatori Sarayı’nın Orazi ve Curiazi Salonu'nda kutluyor.



AB tarihinin önemli günü için liderler, sabah yerel saatle 09.00'da (TSİ 11.00) Campidoglio Tepesi'nde bulunan saraya gelmeye başladı.



Burada üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını, ev sahibi İtalya'nın Başbakanı Paolo Gentiloni, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Dönem Başkanı sıfatıyla Malta Başbakanı Joseph Muscat ve Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi karşıladı.



Haziran ayındaki referandumla birlikten ayrılma kararı alan İngiltere, zirveye katılmıyor.



60 yıl önce 6 ülkenin imza attığı tarihi salonda, bu kez sonradan katılan 21 ülke dahil toplam 27 üyesiyle toplanan birliğin, ortak bir bildiri yayımlaması bekleniyor.



Medyaya sızan bilgiye göre, Polonya ve Yunanistan’ın bazı çekinceleri nedeniyle imzalamak konusunda çelişkili açıklamalar yaptığı bildirinin, birliğin önemine ve bugüne kadar elde ettiği başarılara vurgu yapması öngörülüyor.



Zirvenin ardından öğle saatlerinde AB Konseyi Başkanı Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, AB Dönem Başkanı olması sebebiyle Malta Başbakanı Muscat ve ev sahibi İtalya Başbakanı Gentiloni ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Liderler, basın toplantısının ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın vereceği öğle yemeğine katılmak üzere Quirinale Sarayı'na geçecek.



Tarihi zirve için bin 200 gazeteci akreditasyon yaptırdı.



Bu arada, zirve dolayısıyla kentte gösteriler de düzenlenecek.



Zirve nedeniyle Roma'da güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı. Kentte 5 bin güvenlik görevlisi konuşlandırıldı. Zirve boyunca başkentin hava sahası da uçuşlara kapatıldı.