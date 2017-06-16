Ablukacı ülkelerden ortak Katar açıklaması

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Katar'a yönelik uyguladıkları ablukanın, ulusal güvenliği korumayı amaçlayan bir egemenlik hakkı olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Katar'a yönelik uyguladıkları ablukanın, ulusal güvenliği korumayı amaçlayan bir egemenlik hakkı olduğunu belirtti.



Söz konusu üç ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri tarafından yapılan ortak açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd bin Raad el-Hüseyin'in, "Katar ile diplomatik ve ekonomik ilişkileri kesme kararının insan hakları üzerindeki olası etkileri konusunda endişe duyduğu" yönündeki açıklaması değerlendirildi.



Açıklamada, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile insan haklarının teminat altına alınması ve söz konusu iddiaların doğruluğunun araştırılması konusunda irtibata geçilebileceği bir sırada böyle bir açıklamanın yapılması üzücüdür." ifadesine yer verildi.



"Katar ile ilişkilerin kesilmesi bir egemenlik hakkıdır ve söz konusu ülkelerin terör ve radikalizm tehdidi karşısında ulusal güvenliğini korumayı amaçlamaktadır." denilen açıklamada, ablukadan zarar görenlerin durumlarını gözeten bir dizi tedbir alındığına işaret edildi.



Katar'la diplomatik ilişkilerini kesen ülkeler, ablukayla istenilen "güvenliğin korunması, terörle mücadele ve bölge halklarının refahının teminat altına alınması" hedeflerine ulaşılması için ilgili mercilerle çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.



Hüseyin önceki gün, Katar'la diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararının, insan hakları üzerindeki olası etkileri konusunda endişe duyduğunu belirterek, "BAE ve Bahreyn'in, Katar'a sempati duyan ya da kendi hükümetlerinin kararlarına karşı çıktığını ifade eden vatandaşlarını hapis ve para cezası ile tehdit ettiğini işitmekten son derece rahatsızlık duyuyorum çünkü bu, ifade özgürlüğünün açık şekilde ihlali anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.



SUUDİ ARABİSTAN ŞİKAYET LİSTESİ HAZIRLIYOR



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Katar'la ilgili bir şikayet listesi hazırladıklarını ve bunu yakında sunacaklarını söyledi.



Suudi Arabistan haber kanalına göre, Cubeyr, İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği ve Körfez'de yaşanan krizin ele alındığı görüşmenin ardından basına açıklamada bulundu.



Cubeyr, Katar'la ilgili bir şikayet listesi üzerinde çalıştıklarını ve bunu yakın bir zaman içinde sunacaklarını kaydetti ancak konuyla ilgili ayrıntı vermedi.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Vaşington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe de daha önce yaptığı açıklamada, Katar'dan talep edilenlerle ilgili bir listenin yakında Vaşington'a sunulacağını söylemişti.



Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani de ülkesinin, diplomatik ilişkileri kesen ülkelerin taleplerini görüşmeye hazır olduğunu ifade etmiş ancak henüz kendilerine böyle bir talebin iletilmediğini belirtmişti.



BM, KRİZİN YAYILMASINDAN ENDİŞELİ



Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Körfez ülkelerindeki krizin etkilerinin bir örneğinin de Katar'ın, Cibuti'nin Eritre sınırından askerlerini geri çekme kararı olduğunu söyledi.



Bölgenin halihazırda Suriye, Irak ve bölgedeki diğer çatışmalardan kaynaklanan birçok sorunla yüzleşmek zorunda olduğuna dikkati çeken Dujarric, "Krizin yayılma etkisinden endişe duyuyoruz." dedi.



Bölge ülkelerine birlik ve diplomatik çözüm çağrısını yineleyen Dujarric, son gelişmelerin ardından Cibuti ve Eritre arasındaki sorununu da yakından izlediklerini belirtti.



Dujarric, Cibuti ve Eritre arasındaki sorunun bir noktada BM Güvenlik Konseyinde görüşülebileceğini sözlerine ekledi.



Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde, Cibuti 8 Haziran'da Doha ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ilan etmişti.



Doha yönetimi ise buna karşılık olarak Cibuti'nin Eritre sınırından askerlerini çekeceğini açıklamıştı.



Katar, Cibuti ve Eritre arasındaki sınır ihtilafında, 2008 yılında ara buluculuk rolü üslenmişti. İki ülke sınırına yüzlerce asker konuşlandıran Katar yönetimi, tarafları 2011'de Doha'da barış anlaşması imzalamaya ikna etmişti.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan, ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.