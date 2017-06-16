11. Cumhurbaşkanı Gül'ün eski danışmanı Yılmaz tutuklandı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski danışmanı Ayşe Yılmaz, tutuklandı.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski danışmanı Ayşe Yılmaz, tutuklandı.
Hakkında yakalama kararı bulunan Yılmaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirildi.
Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Yılmaz, "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.