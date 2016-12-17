Abdullah Gül'den önemli açıklamalar

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'deki terör saldırıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Abdullah Gül, Kayseri'deki terör saldırıyla ilgili, "Bu mücadelenin arka safhasını sizler bilemezsiniz ama arkadaşlar yapıyorlar. Herkes, asker, polis, hep beraber bütün bunların failleri tahmin ediliyor, nereden, nasıl kaynaklandığı. İnanıyorum ki bunlar aşılacak. Sıkıntılı günlerden geçerken hepimizin dayanışma içerisinde olması önemli." dedi.



Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri'de askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla yapılan terör saldırısının gerçekleştirildiği yerde incelemelerde bulunarak, askeri yetkililerden bilgi aldı.



Abdullah Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı lanetlediğini söyledi.



Sadece Kayseri’de değil, her yerde böyle bir bela ile karşı karşıya olunduğunu ifade eden Gül, şöyle devam etti:



“Herkesin büyük bir dayanışma içerisinde olması gerekiyor. Bundan dolayı da gurur duymalıyız. Bütün vatandaşlarımız, herkes büyük destek veriyor. Herkes bilsin ki amansız bir mücadele var. Bu mücadelenin arka safhasını sizler bilemezsiniz ama arkadaşlar yapıyorlar. Herkes, asker, polis, hep beraber bütün bunların, failleri tahmin ediliyor, nereden nasıl kaynaklandığını. İnanıyorum ki bunlar aşılacak. Sıkıntılı günlerden geçerken hepimizin dayanışma içerisinde olması önemli."



Gül, saldırıda şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.



Bu arada Orgeneral Akar, incelemenin ardından, üniversite yerleşkesi yakınında bulunan 1. Komando Tugay Komutanlığına bağlı askeri kışlayı da ziyaret etti. Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.



Öte yandan, patlamanın olduğu bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamlandı. Belediye ekipleri, bölgeyi temizleyerek patlama dolayısıyla açılan çukuru asfaltladı. Hasar gören otobüs durağı da söküldü.

Kaynak: AA