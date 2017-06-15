Abdullah Avcı: Türk futbolunun sorunu A Milli Takım değil

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, A Milli Takım'ın Türk futbolunda sorun olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği iş birliğinde düzenlenen antrenör gelişim seminerine katılan Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.



Arda Turan'ın uçakta bir basın mensubuna saldırmasıyla gündeme gelen A Milli Futbol Takımı'yla ilgili olarak, "Türk futbolunun sorunu A Milli Takım değil." ifadesini kullanan Avcı, "Milli takımda benden önce de benden sonra da futbol konuşulmuyor. Sadece magazin konuşuluyor. Bu son derece yanlış." dedi.



Türk futbolunun sorununun temelde çözülmesi gerektiğini ifade eden Avcı, oyuncuların henüz altyapıdayken kulüpler ve federasyon tarafından denetlenmesinin önemine işaret etti.



Abdullah Avcı, eğitmen kalitesinin tartışıldığı bir altyapı ile başarının uluslararası camiaya taşınamayacağını aktararak, antrenörün denetlenmesi ve alt liglerde organizasyonun doğru yapılması gerektiğini savundu.