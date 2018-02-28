ABD'nin 'yüzyılın anlaşması' planına AB ayarı!

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "yüzyılın anlaşması"ndaki maddeleri değiştirmesine ikna etmek için Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, ABD ile müzakere niyeti olduğunu belirtti.

Maliki, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin "yüzyılın anlaşması"nın maddelerini değiştirmesi amacıyla ABD ile müzakere niyeti olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Maliki, değişikliklerin, yerleşim birimleri faaliyetlerinin durması ve iki devletli çözüm ile bu kapsamda başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında Filistin devleti kurulmasıyla ilgili maddeleri kapsaması gerektiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail-Filistin sorununa çözüm için "yüzyılın anlaşması" adı altında bir öneri ilan edeceği bildirilmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD'nin İsrail ve Filistinlilere sunmayı planladığı ifade edilen "yüzyılın anlaşması"nın ana hatlarıyla ortaya konulduğu 13 maddelik bir "siyasi rapor" hazırlamıştı.

Raporda, anlaşmanın ilk maddesinin, "Kudüs'ün İsrail başkenti olarak tanınması ve Washington Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması" olduğunu kaydeden Ureykat, ikinci maddenin ise Trump yönetiminin Filistin devleti için 1967 sınırlarında, Kudüs'ün dış mahallelerinde (yaklaşık 6 kilometre dışında) bir başkent ihdas etmesi olduğunu belirtmişti.