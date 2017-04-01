"ABD’nin Suriye’deki pozisyonuyla ilgili hala birçok belirsizlik var"

SETA Güvenlik Çalışmaları Direktörü Yeşiltaş, "ABD’nin Suriye’deki pozisyonuyla ilgili hala birçok belirsizlik var ancak Türkiye, ABD, Rusya ve diğer aktörler arasındaki müzakerelerle Suriye’de siyasi bir çözüm bulunabilir." dedi.

ABD'de Türk-Amerikan ilişkilerinde Suriye'nin rolü ile ilgili panelde konuşan uzmanlar, Suriye'deki mevcut durumun gidişatı ve terör örgütü DEAŞ sonrası inşa sürecinde Türkiye, ABD ve Rusya arasındaki uzlaşma veya anlaşmazlık noktalarının büyük ölçüde belirleyici olacağını ifade etti.



Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi (SETA DC) tarafından düzenlenen "Suriye Bağlamında ABD-Rusya-Türkiye Üçgeni" paneline, SETA Güvenlik Çalışmaları Direktörü Murat Yeşiltaş, Atlantik Konseyi Kıdemli Uzmanı Faysal Itani, Hudson Enstitüsü Siyasi-Askeri Analizler Merkezi Direktörü Richard Weitz ve araştırmacı-yazar Mark Perry konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise SETA DC Koordinatörü Kadir Üstün yaptı.



SETA Güvenlik Çalışmaları Direktörü Murat Yeşiltaş, Türkiye'nin Suriye'deki pozisyonunu değerlendirdiği konuşmasında, "ABD’nin Suriye’deki pozisyonuyla ilgili hala birçok belirsizlik var ancak Türkiye, ABD, Rusya ve diğer aktörler arasındaki müzakerelerle Suriye’de siyasi bir çözüm bulunabilir." dedi.



PYD'NİN FIRAT'IN DOĞUSUNA GEÇMESİ TÜRKİYE İÇİN ÖNCELİK

Türkiye'nin önemli önceliklerinden birinin PYD'nin Fırat'ın doğusuna geçmesi olduğunu anlatan Yeşiltaş, hala bu konunun Ankara'nın istediği çizgide olmadığını belirtti.



"TÜRKİYE, PYD OLMAKSIZIN RAKKA OPERASYONU İÇİN BASTIRIYOR"

"Türkiye, PYD olmaksızın Rakka operasyonu için bastırıyor." diyen Yeşiltaş, kentin DEAŞ'tan geri alınmasıyla ilgili henüz net bir yol haritasının çizilmediğini kaydetti. İki ülke arasındaki diplomatik temaslarda bu operasyona ilişkin birçok konunun konuşulduğuna dikkati çeken Yeşiltaş, kısa zaman içinde daha somut bir çerçevenin ortaya çıkacağına inandığını dile getirdi.



"BU, KOMUTANLARIN SAVAŞINA DÖNÜŞTÜ"

Obama yönetiminin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la mücadeleye hız verdiğine vurgu yapan Mark Perry ise "Artık bombalanacak bir hedef Beyaz Saray'da değil, Pentagon'da komutanlarca belirleniyor. Bu, komutanların savaşına dönüştü." ifadesini kullandı.



