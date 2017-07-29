ABD'nin Sudan'a yönelik yaptırımları

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "ABD'nin ekonomik yaptırımları, Sudan'da hava, yağmur ve rızkı engelleyemeyecek." dedi.

Beşir, başkent Hartum'da, Mavi Nil üzerinde yapımı tamamlanan köprünün açılışında yaptığı konuşmada, ABD'nin ülkesine uyguladığı ekonomik yaptırımlara işaret ederek, "Sudan'a 20 yıldır uygulanan ambargoyu sıkılaştırmalarına rağmen ülkede hava, yağmur ve rızka engel olamayacaklar." ifadelerini kullandı.



Beşir, ABD'nin ambargosuna yeni kalkınma projeleriyle cevap vereceklerini de ifade etti.



ABD tarafından 1993'te "terörizmi destekleyen ülkeler" listesine alınan Sudan'a, 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı.



Barack Obama ise yılbaşında görevi devretmeden önce yayımladığı başkanlık kararnamesiyle Sudan'a 20 yıldır uygulanan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını vermişti. Yaptırımların kaldırılmasının, terörle mücadelede Washington yönetimiyle iş birliği yapılması, Güney Sudan'da barışın sağlanmasına destek olunması gibi 5 konuya dayandığı ifade edilmişti.



ABD Başkanı Donald Trump ise 12 Temmuz'da Sudan'a yönelik yaptırımların nihai olarak kaldırılmasını 3 ay daha ertelediğini açıklamıştı.