ABD'nin Sudan'a yönelik yaptırımları

ABD, Sudan'daki vatandaşlarını bugün dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

ABD yönetiminin, Sudan'daki vatandaşlarını bugün dışarı çıkmamaları konusunda uyardığı bildirildi.



ABD'nin Hartum Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'daki ABD vatandaşlarının zorunlu olmadıkça 14 Temmuz'da evlerinden ayrılmamaları gerekmektedir." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, Sudan'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının 3 ay daha ertelenmesinin ardından yapılan bu uyarının koruma amaçlı olduğu belirtildi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski Başkan Barack Obama'nın ocak ayında imzaladığı kararnamede bir değişiklik yaparak Sudan üzerindeki yaptırımların kaldırılmasına yönelik inceleme süresini 3 ay uzatmıştı. Bunun üzerine Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Washington'la müzakere komitesinin işlerini dondurma kararı almıştı.