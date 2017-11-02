ABD'nin Sudan'a yönelik ekonomik yaptırımları kaldırması

Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Naim: Sudan, ABD için hiçbir tehdit unsuru oluşturmuyor.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Abdulgani en-Naim, ülkesinin ABD için tehdit oluşturmadığını söyledi.



Naim, ABD'nin Hartum Maslahatgüzarı Steven Koutsis ile başkentte bir araya geldi.



Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Naim, Sudan'ın iki ülke arasında sağlam ortaklık kurulması konusunda istek, güç ve dürüstlüğe sahip olduğunu gösterdiğini belirterek, "Sudan, ABD için hiçbir tehdit unsuru oluşturmuyor." ifadesini kullandı.



Koutsis ise ABD'nin Sudan'a özel "acil durum" kararının uzatılmasının rutin bir uygulama olduğunu, yaptırımların kaldırılması kararına etki etmediğini kaydetti.



ABD Başkanı Donald Trump geçen salı günü Sudan'a yönelik acil durum kararının bir yıl daha uzatılmasına karar vermişti. Acil durum kararı, eski Başkan Bill Clinton tarafından 3 Kasım 1997'de alınmış ve bu doğrultuda Sudan'a ekonomik yaptırım uygulanmaya başlamıştı.



ABD yönetimi, 6 Ekim'de, Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını açıklamıştı.