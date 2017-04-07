ABD’nin müdahalesini destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, "ABD’nin bu müdahalesini biz yerinde buluyoruz ve destekliyoruz. Suriye içinde güvenli bölgeleri genişletmemiz lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, "ABD’nin bu müdahalesini biz yerinde buluyoruz ve destekliyoruz." dedi.



Çavuşoğlu, "Suriye içinde güvenli bölgeler her zamankinden daha fazla önem arz etmiştir. Bu güvenli bölgeleri genişletmemiz lazım." ifadesini kullandı.



Operasyon öncesi koalisyona bilgi verildiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Her şeyden önce koalisyonda zaten bu bilgi paylaşımı oluyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Aynı şekilde ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass da müsteşarımızla temasa geçti." diye konuştu.