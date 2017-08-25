ABD'nin Mısır'a yapacağı yardımları dondurmayı planlıyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğü bildirildi.



Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sisi'yi telefonla arayan Trump'ın, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve engellerin kaldırılması konusundaki isteğini vurguladığı belirtildi.



Açıklamada, Sisi'nin de stratejik ilişkileri güçlendirecek ve iki dost halkın çıkarlarını gerçekleştirecek, Mısır ile ABD arasında ortak öneme sahip konularda yürütülen yoğun iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptığı ifade edildi.



Reuters'ın Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD insan hakları ve demokrasi alanında ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle Mısır’a yapacağı yardımların 95,7 milyon dolarını ödememe, 195 milyon dolarını da ertelemeyi tasarlıyor.



Mısır Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin insan hakları ve demokrasi alanında ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle Mısır'a yapacağı yardımların bir kısmını iptal etme, bir kısmını ise dondurma planını "yanlış bir değerlendirme" olarak nitelendirmişti.



Mısır ile İsrail arasında 1979 yılında yapılan Camp David Barış Antlaşması gereği, ABD Mısır'a 1,3 milyar doları askeri olmak üzere yıllık 1,5 milyar dolar yardımda bulunuyor.