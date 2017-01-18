ABD'nin görüşmeye katılmasını istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Astana'daki Suriye görüşmeleri hakkında, ABD'nin bu görüşmelere katılması konusunda Rusya ile hemfikir olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Astana'daki Suriye görüşmeleri hakkında, ABD'nin bu görüşmelere katılması konusunda Rusya ile hemfikir olduklarını söyledi.



Çavuşoğlu, YÖK Başkanlığında, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanındaki ilgili akademik birim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Trump ve ekibinin 20 Ocak'ta görevi devralacağını hatırlatan Çavuşoğlu, yemin töreni dahil birçok etkinliğin olacağını, bunun için de bir Organizasyon Komitesi'nin kurulduğunu ifade etti.



Komitenin kendilerini birçok etkinliğe katılmaları için davet ettiğini bildiren Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:



"Yemin töreninin hangi kısmına katılacağız onu gittiğimiz zaman göreceğiz. Katılacağımız toplantılarda görevi devralacak yeni yönetim de yer alacak. Seçilmiş Sayın Başkanın yakın ekibi de olacak. Buralarda tabii ki kendileriyle de görüşme imkanımız olacak ama henüz görevi devralmadıkları için ikili görüşmeler yapmak mevcut yönetime karşı da doğru olmaz. Zaten şu andaki yönetim de bunu tercih ediyor. Ama önümüzdeki süreçte nasıl hareket edeceğiz, ne yapacağız, nasıl görüşeceğiz? Bunları tabii ki tüm muhataplarımızla yeni göreve gelecek muhataplarımızla dostlarımızla ele alma fırsatı bulacağız. Böyle bir daveti aldık, biz de katılıyoruz." diye konuştu.



Astana'daki Suriye görüşmelerine katılımın ne düzeyde olduğu, ABD'nin davet edilip edilmediği konusunda da Çavuşoğlu, Astana görüşmelerini 23 Ocak'ta gerçekleştirmek istediklerini söyledi.



Bu tarihten önce uzmanların Astana'da bir araya geleceğini dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye, Rusya ve İran bir araya gelecek." dedi.



Rusya ile Suriye'de ateşkes ihlal edenlere verilecek cezalarla ilgili üzerinde çalışılan belge hakkında da Çavuşoğlu, belge üzerindeki müeyyidelerle ilgili çalışmaların devam ettiğini, henüz tamamlanmadığını anlattı.



Bakan Çavuşoğlu, "Maalesef halen rejim ve bazı gruplar tarafından ihlallerin olduğunu görüyoruz. Hatta yer yer hava saldırıları da oluyor. Dünkü telefon görüşmemizde Lavrov'a da bunu tekrar hatırlattım. Siz de garantör olarak üzerinize düşeni yapın. Özellikle rejimin imzaladığı mutabakat belgesinin garantörü Rusya, diğer taraftan İran ile ilgili de keza aynı şeyleri söylüyoruz. Herkes üzerine düşeni yapsın. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Muhalefetin ateşkese uyması için gerekli telkinlerde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.