ABD'nin cami saldırısı açıklaması soru işaretlerini gidermedi

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'de bir köyde düzenlediği hava saldırısında camiyi değil yanındaki binayı hedef aldıklarını öne sürdü. Ancak ABD'li yetkililerin fotoğrafta sağlam olduğunu gösterdikleri yapı, eski ve boş olan bir cami.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’nin Halep ile İdlib kentleri sınırında yer alan Cina köyünde bir hava saldırısı düzenlediğini ancak bir camiyi değil, hemen yanındaki binayı hedef aldıklarını iddia etti. Ancak Pentagon'un paylaştığı fotoğrafta, sağlam olan eski bir camiye işaret edilirken, yanındaki vurulan caminin durumu dikkatten kaçırıldı.





Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında Sözcü Albay Jeff Davis, Halep'in Etarib ilçesindeki Cina köyünde vurulan cami ile igili değerlendirmeler yaptı.



Sözcü Davis, “Bizim bir camiyi hedef aldığımıza dair haberler var. Tabi ki hedef almadık ve asla böyle bir şey yapmayız.” ifadelerini kullandı. Davis, saldırı alanıyla ilgili gazetecilere gösterdiği bir fotoğrafta, vurulan binanın camiden büyük olduğunu ve caminin hemen yanında yer aldığını savundu.



Ancak Davis, vurulan binanın camiyle nasıl bir ilişkisi bulunduğunu bilmediklerini ifade etti.



”Burada bir süredir izini sürdüğümüz bir El Kaide toplantısı vardı.” şeklinde konuşan Davis, El Kaide’nin söz konusu binayı ne zamandan beri ve ne için kullandığını bilmediklerini kaydetti. Davis bölgeyi “El Kaide’nin güvenlik bölgesi” olarak nitedi.



Vurdukları binada üst düzey El Kaide mensuplarının bulunduğunu öne süren Davis, operasyonda “düzinelerce” kişinin öldürüldüğünü açıkladı.



Sözcü ayrıca, öldürülenler arasında sivillerin bulunmadığını ancak yapılan haberler üzerine ABD’nin sivil kayıplarla ilgili iddiaları incelediğini aktardı.



Saldırının videosunu yayınlamayacaklarını ancak ellerindeki fotoğrafı paylaşacaklarını kaydeden Davis, gösterilen fotoğrafın saldırıdan ne kadar zaman sonra çekildiğine ve aynı alan üzerinde en son ne zaman uçuş yapıldığına yönelik sorulara ise cevap vermedi.



Saldırının yerel saatle 19.00 civarında yapıldığını açıklayan Davis, uçakların nereden kaldırıldığı sorularını da yanıtsız bıraktı.

PENTAGON ESKİ VE BOŞ CAMİYİ İŞARET EDİYOR



Köydeki camiyi yerinde gören AA muhabirinin bildirdiğine göre, Pentagon'un paylaştığı fotoğrafta, hedef alınan yapının hemen yanında ve yolun karşısında yer alan küçük yapı, aslında eski ve boş olan cami.



Fotoğrafta sağlam görünen bu yapıda, dün akşamki saldırıda önemli bir madde hasar meydana gelmedi.



Diğer taraftan, halkın halihazırda kullandığı cami ise Pentagon'un dağıttığı fotoğrafta enkazı görünen yapının kendisi.



ABD'nin hava saldırısında büyük yapının yani asıl caminin, yarıya yakının imha olduğu görülüyor.



Ayrıca, Pentagon'un verdiği saldırı saati, Suriye'de yerel saatle ezan vaktine denk gelirken söz konusu anlarda bölgede başka bir hava ya da füze saldırısı düzenlenmedi.

EL KAİDE'YLE FARKLI GÖRÜŞTEKİ GRUBUN TOPLANTISI



Köye ulaşan AA muhabirinin yerel halktan aldığı bilgiye göre, ABD savaş uçaklarının dün akşam hedef aldığı camide ağırlıklı olarak Tebliğ Cemaati adlı oluşumun mensupları bulunuyordu. Mensuplarının büyük bölümü Halep'in batı kırsalında yaşayan Tebliğ Cemaati, her hafta perşembeyi cumaya bağlayan akşamlarda, yatsı namazının ardından bölgedeki bir camide toplantı düzenliyordu.



Tebliğ Cemaati mensupları, dün akşam da Cina köyündeki Hazreti Ömer Camisi’nde yerel halkla bir araya geldi. Daha önce köy halkına yapılan duyuruya göre, yatsı namazının ardından cemaatle sohbet yapılması planlanıyordu.



Ancak, askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgede, akşam cemaatin en yoğun şekilde bir arada olduğu namaz anında cami savaş uçaklarıyla vurularak enkaza çevrilmişti. Sivil savunma yetkilileri, camide 200-300 kişi bulunduğunu, en az 58 sivilin hayatını kaybettiğini, cemaatin büyük bölümünün ise enkaz altında kaldığını bildirmişti.



Tebliğ Cemaati, 1927’de Hindistan’ın Mevat kasabasında Hint asıllı Muhammed İlyas Kandehlevi tarafından kuruldu. Oluşumun milyonlarca mensubunun büyük bölümü Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te bulunuyor.



İslam ülkeleri dışında da bazı taraftarlara sahip olan Tebliğ Cemaati’nde, dini esasları anlatmak için mensupları sık sık seyahatler düzenliyor.



Tebliğ Cemaati’nin en yaygın bilinen kurallarının başında, radikal öğretiler içeren görüşlere mesafe konulması, şiddete başvurulmasının reddedilmesi ve politikadan uzak durulması geliyor.



Hareket mensuplarının "Bişva İçtiması" adıyla bilinen geleneksel yıllık buluşması son olarak Bangladeş’te gerçekleşmiş ve 3 milyon kişi katılmıştı.



Tebliğ Cemaati, ABD Dışişleri Bakanlığı ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terör örgütleri listesinde yer almıyor.