'ABD'nin BM'ye yardımları azaltması çalışmaları olumsuz etkiler'

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin BM'ye yardımları azaltmasının kurumun çalışmaları üzerinde olumsuz etkileri olacağı uyarısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler (BM) bütçesine en büyük katkıyı sağlayan ABD'nin bu yardımları azaltmasının kurumun faaliyetlerine olumsuz etki yapacağını kaydetti.



ABD'nin 2018 bütçe taslağında Dışişleri Bakanlığı ile dış yardım için ayrılan bütçede yüzde 28 oranında kesinti yapılması öngörülüyor. Bu kesintiden henüz ne kadar olacağı açıklanmasa da Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşların da etkileneceği belirtildi.



BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in BM'ye olan desteklerinden dolayı ABD'ye minnettar olduğunu kaydederek, "Genel Sekreter kaynakların en etkili ve yararlı şekilde kullanılması için BM'de reform yapılması gerektiğine inanıyor. Ancak ani fon kesintisi geçici çözümler bulmaya zorlayacak ve reformların uzun dönemli etkilerine zarar verecektir." dedi.



Guterres, BM'nin daha etkili bir kuruluş haline gelmesi için ABD ve diğer üye ülkelerle diyaloğa hazır olduğunu da vurgulayan Dujarric, Trump yönetiminin askeri harcamaları artırma kararına dolaylı olarak değinerek, "Guterres, terörizmle mücadelenin gerekliliğine tam olarak inanıyor ancak bu mücadele askeri harcamaların artırılmasından daha fazlasını gerektiriyor. Terörün nedenleri ve onu doğuran sebeplerle mücadele, çatışmaların önlenmesi, barışın korunması, insani krizlere zamanında yanıt verilmesi konularına da yatırım yapılması gerekiyor." diye konuştu.