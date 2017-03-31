ABD'nin Adil Öksüz açıklamasını tatminkar bulmadık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Adil Öksüz'ün ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunca telefonla aranması ile ilgili yapılan açıklamayı biz çok tatminkar bulmadık." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından, Türkiye buradaki güvenlik risklerine ilgisiz kalacak ya da burada angaje olmayacak gibi bir mana çıkartılmamalı. Tam tersine şu anda fiilen de bu bölgedeki güvenlik tedbirlerimiz en üst düzeyde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.



"BARZANİ'NİN BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU AÇIKLAMASI YANLIŞ BİR ADIM"



Kalın, Barzani'nin bağımsızlık referandumu açıklaması ile ilgili olarak, "Biz bunun yanlış bir adım olacağını düşünüyoruz. Hele ki, Irak'ın içinden geçtiği şu kırılgan süreçte, hem DEAŞ ile mücadele hem bizim PKK ile yürüttüğümüz mücadele bağlamında, bu kadar güvenlik risklerinin had safhada olduğu bir dönemde böyle bir konunun gündeme getirilmesini biz doğru bulmuyoruz."



"UMARIZ İSRAİL BU HATASINDAN EN KISA SÜREDE VAZGEÇER"



İsrail'in ezan yasağı tasarısını da değerlendiren Kalın, "Bu aynı zamanda İsrail topraklarında yaşayan Filistinliler, Müslümanlar, diğer Araplar için de kabul edilemez bir durumdur. Umarız İsrail bu hatasından en kısa sürede vazgeçer. Bu yasağın gece sessizliği ya da huzuruyla alakası yok. Ezan-ı Muhammedi dünyanın hiçbir yerinde hiç kimseyi rahatsız etmez. Bu yasa tasarısını getirenler de bundan rahatsız olmasınlar. Çünkü Ezan-ı Muhammedi barışa, selama, huzura davettir. Umarız bu hatalarından en kısa sürede dönerler." şeklinde konuştu.



"KERKÜK'TE RESMİ BİNALARA IKBY BAYRAĞI ASILMASI YANLIŞ"



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kerkük'te resmi binalara IKBY bayrağı asılması ile ilgili olarak da şunları söyledi:



"Biz bunun da yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Bunu ilgili makamlara da ilettik. Bu sadece Kerkük civarında değil, bütün Irak sathında, başka bölgelerde etnik temelli veya başka gerekçelerle yeni gerginlik alanlarının doğmasına neden olur. Beklentimiz oradaki yetkililerin bu uygulamadan bir an önce vazgeçmeleridir."



"ABD'NİN ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASINI TATMİNKAR BULMADIK"



Adil Öksüz'ün ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunca telefonla aranması konusu ile ilgili olarak Kalın, "Bu kişinin aranan bir isim olduğu bilindiği halde, ismi geçtiği halde, çünkü yaklaşık bir hafta sonra, altı gün sonra aranıyor bu kişi, bütün bunlar olup biterken, böyle bir telefonla aramanın olmasını nasıl izah ediyorlar? Yani yapılan açıklamayı biz çok tatminkar bulmadık. Bunun herhalde detaylarını biraz daha ortaya koymaları gerekir diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.