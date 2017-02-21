ABD'li yöneticilerden vergi reformu talebi

ABD'li büyük şirketlerden bir grup Üst Yönetici (CEO), ülkede vergi reformu yapılarak kurumlar vergisinin düşürülmesi için ABD Kongresi'ne yazılı talepte bulundu.

Aralarında enerji şirketi General Electric, savunma devi Boeing, inşaat ve madencilik ekipmanları üreticisi Caterpillar ve ilaç devi Pfizer'ın bulunduğu toplam 16 CEO, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi sözcüleri ve azınlık liderlerine açık bir mektup yolladı.



Halihazırdaki Amerikan vergi kanunlarının "köhne" olduğunun iddia edildiği ve bu nedenle Amerikalı şirketlerin yabancı firmalarla rekabet ederken dezavantajlı olduğunun savunulduğu mektupta, ABD Kongresi'nin "kapsamlı bir vergi reformu yasası" hazırlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunması gerektiği tavsiye edildi.



Mektupta, gelişmiş ülkeler içinde ABD'nin en yüksek kurumlar vergisine sahip ülke olduğunun altı çizilirken, diğer ülkelerin istihdam yaratmak ve yatırım çekmek için vergilerini düşürdüğü, ancak ABD'nin bu konularda geri kaldığı, bu nedenle de Amerikan işçi ve işverenlerinin olumsuz etkilendiği vurgulandı.



Amerikan vergi kanunlarında yapılacak ufak değişikliklerin ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayacağına dikkat çekilen mektupta, büyümenin gerçekleşmesi, işgücü piyasasının güçlenmesi ve yatırımların artması için ABD Kongresi'nin vergi kanunlarında "köklü değişiklikler" yapması gerektiği belirtildi.



ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında ve Beyaz Saray koltuğuna oturduktan sonra, ABD'de yüzde 35 seviyesinde bulunan kurumlar vergisi oranını yüzde 15-20 aralığına düşürmeyi vadetmişti.