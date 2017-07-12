Amazon 'Prime Day' rekor kırdı

ABD'li e-ticaret devi Amazon, internet üzerinden yılda bir defa düzenlediği "Prime Day"in bu yıl rekor kırdığını duyurdu.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, internet üzerinden yılda bir defa düzenlediği "Prime Day"in bu yıl rekor kırdığını duyurdu.



Amazon'dan yapılan açıklamada, dün gerçekleşen "Prime Day" indirim gününde geçen yılın aynı dönemine göre satışların yüzde 60 arttığı belirtildi.



Dünyada 13 ülkede düzenlenen "Prime Day" satışlarında yeni bir rekor kırıldığının vurgulandığı açıklamada, Prime Day'deki kullanıcı sayısının geçen yıla kıyasla yüzde 50 artış gösterdiği kaydedildi.



Açıklamada, "Prime Day"in, ABD'de "Kara Cuma" (Black Friday) ve "Siber Pazartesi" (Cyber Monday) gibi diğer ulusal indirim günlerini geride bıraktığına dikkat çekildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Prime Başkan Yardımcısı Greg Greeley, Prime üyeliğini ilk deneyenlere ve uzun süreli müşterilerine teşekkür ederek şirketlerinin dünya genelinde daha çok üye kazanmak için çalışmalara devam ettiğini belirtti.



Açıklamanın ardından, New York borsasında işlem gören Amazon hisseleri bugün yüzde 1,1 primle 1.004,75 dolara kadar tırmandı. Şirketin piyasa değeri de yaklaşık 479 milyar dolara ulaştı.



Amazon, yıllık 99 dolar (yaklaşık 350 Türk Lirası) olan prime hizmeti sayesinde kullanıcılarına milyonlarca ürünü 2 gün içerisinde ücretsiz ulaştırabiliyor. Üyeler ayrıca, prime hizmeti sayesinde binlerce film ve diziyi ücretsiz izleyebiliyor.