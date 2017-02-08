ABD'li teknoloji devlerinin Trump'a bağış yaptığı ortaya çıktı

ABD Başkanı Trump'ın göçmenlik politikalarına şiddetle karşı çıkan Microsoft, Google ve Amazon'un 20 Ocak'taki devir-teslim etkinliklerine bağış yaptığı ortaya çıktı.

Amerikalı teknoloji devlerinin, ABD Başkanı Donald Trump için düzenlenen devir-teslim etkinliklerine bağış yaptığı ortaya çıktı.



Politico'nun haberine göre, Trump'ın göçmenlik politikalarına şiddetle karşı çıkan teknoloji şirketleri, 20 Ocak'ta yapılan devir-teslim törenine hem mali hem teknik destek verdi.

MİCROSOFT'TAN HEM BAĞIŞ HEM TEKNİK DESTEK



Federal Etik Bürosu'na beyan edilen belgelere dayandırılan haberde, Microsoft'un Trump'ın başkanlığı devralması kapsamında düzenlenen etkinliklere 250 bin dolarlık bağış yaptığı ve bedeli aynı miktara yakın hizmeti ücretsiz sunduğu belirtildi.

GOOGLE VE AMAZON'UN BAĞIŞ MİKTARI BELLİ DEĞİL



Google ve Amazon'un bağışta bulunan diğer şirketler arasında yer aldığı iddia edilen haberde, bağış miktarları belli olmayan iki şirketin etkinlikler için ücretsiz teknik hizmet sağladığı da kaydedildi.

FACEBOOK



Habere göre, sosyal medya devi Facebook ise Trump'ın devir-teslim etkinliklerine ücretsiz Instagram fotoğraf kabinleriyle destek verdi. Para bağışı yapmayan şirket aynı hizmeti hem Demokrat hem Cumhuriyetçi partilerin ulusal kongreleri için ücretsiz olarak sağlamıştı.

TWİTTER VE UBER BAĞIŞ YAPMADI



Twitter ve Uber ise Politico'ya yaptıkları açıklamalarda, Trump'ın başkanlık töreni için herhangi bir bağışta bulunmadıklarını kaydetti.



Bununla birlikte, bağış belgelerinin gelecek günlerde kamuoyuna açıklanmasıyla Trump'ın devir-teslim törenlerine destek veren diğer şirketler gün ışığına çıkabilir.



Adı geçen şirketlerin aralarında bulunduğu 100'e yakın firma, hafta başında Trump'ın 7 Müslüman ülkeye yönelik vize yasağının, ABD Anayasası'nı ihlal ettiğini savunan ortak bir bildiri yayınlamıştı. Bildiri, Trump'ın kararının Federal bir mahkeme tarafından askıya alınmasını takiben açılan temyiz davası kapsamında San Francisco'daki 9'uncu Bölge Temyiz Mahkemesine sunulmuştu.