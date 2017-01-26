ABD'li oyuncu gözaltına alındı

ABD'li oyuncu Shia LaBeouf, New York'taki Sinema Müzesi'nin önünde bir kişiyle tartışmaya girmesi üzerine gözaltına alındı.

ABD'li oyuncu Shia LaBeouf, New York'taki Sinema Müzesi'nin önünde bir kişiyle tartışmaya girmesi üzerine gözaltına alındı.



Emniyet yetkilileri, LaBeouf'un müzenin önünde kimliği açıklanmayan 25 yaşındaki bir adamla tartışmaya girdiği, bu esnada adamın atkısını çektiği ve yüzünü çizdiğini aktardı.



Yetkililer, LaBeouf'un tartışma sırasında adamı ittiğini de dile getirdi.



ABD'de kabahatlar yasası çerçevesinde saldırıyla suçlanan Lebouf'un avukatı henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.



LaBeouf, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı gösterilerde boy göstererek "Bizi bölemeyecek." sloganları atmıştı.



