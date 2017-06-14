ABD'li Kongre üyesine silahlı saldırı

ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Parti Grup Denetçisi Steve Scalise'nin başkent Washington'da Kongre tesislerindeki beyzbol antrenmanı düzenlenen silahlı saldırıda yaralandığı bildirildi.

Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi Mo Brooks, yaptığı açıklamada, bu sabah meydana gelen saldırıda Scalise'nin yanı sıra aralarında iki polisin de olduğu birkaç kişinin daha yaralandığını açıkladı.



Scalise ve diğer yaralıların durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.



Polis, silahlı saldırının yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alırken, olayın soruşturulduğu kaydedildi.