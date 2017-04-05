ABD'li komutandan Türkiye açıklaması

ABD'li komutan Nagata, "Türkler, DEAŞ’ın son birkaç yıldır değişik şekillerde yaptığı saldırılar sonucunda Türkiye’de çok can kaybı olması sebebiyle DEAŞ’a karşı oldukça öfkeliler." dedi.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Orgeneral Michael Nagata, Washington merkezli Uluslarası Stratejik Etütler Merkezinde (CSIS) yabancı savaşçılarla mücadele üzerine düzenlenen bir panelde konuştu.



Türkiye’ye çok sık ziyarette bulunduğunu ve hem askeri hem de siyasi yetkililerle görüşmeler yaptığını ifade eden Nagata, “Rahatlıkla şunu ifade edebilirim ki Türkler, DEAŞ’ın son birkaç yıldır değişik şekillerde yaptığı saldırılar sonucunda Türkiye’de çok can kaybı olması sebebiyle DEAŞ’a karşı oldukça öfkeliler.” dedi.

TSK'NIN OPERASYONLARI, YABANCI TERÖRİSTLERE SINIRI KAPATTI



Nagata, sözlerine şöyle devam etti:



“Sonraki aylarda da gördüğümüz üzere sadece Türkiye, sınırlılarını geçmek üzere olan potansiyel yabancı teröristlere aman vermemeye başladı. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), DEAŞ’ı kendi sınırlarından uzaklaştırmak ve yüzlerce kilometre karelik alanı DEAŞ’tan temizlemek üzere Suriye sınırını geçti ve bir dizi operasyon yaptı. Bu operasyonların doğal sonucu olarak yabancı savaşçıların Türkiye sınırını geçmesi oldukça zorlaştı. Bunu ilk elden gördüm.”

70 BİN DEAŞ MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ



Suriye ve Irak’ta DEAŞ saflarına katılmış toplam 40 bin civarında yabancı savaşçı olduğunu ifade eden Nagata, halihazırda kaç yabancı savaşçının bulunduğunu ve söz konusu toplam rakamın ne kadarını öldürdüklerine dair ellerinde yeterince bilgi olmadığını söyledi.



Öldürülen DEAŞ savaşçılarının sayısı ile ilgili olarak Nagata şunları söyledi:



“Birkaç ay önce koalisyon, Irak ve Suriye’de 60 binden fazla DEAŞ savaşçısını öldürdüğünü açıkladı. Bu rakam şu anda 70 bini geçmiş durumda. Devasa bir rakam ancak bunların kaçının yabancı savaşçı, kaçının Irak ve Suriye’de doğup büyümüş savaşçılar olduğu konusundaki bilgimiz oldukça sınırlı.”