ABD’li komutandan ilginç Türkiye açıklaması: Tansiyon yükseldi endişeliyiz

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Türkiye'nin güvenlikle ilgili kaygılarını anladıklarını, bu durum tansiyonu yükseltiyor.

Rusya'nın da Türkiye-ABD ilişkilerini bozmaya çalıştığını ve bundan endişe duyduklarını söyledi.

Orgeneral Votel, ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Thomas Waldhouser ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde konuştu.

TÜRKİYE BİR NATO MÜTTEFİKİDİR

ABD'nin Türkiye gibi bir müttefiki ile Suriye’deki menfaatlerinin rekabet halinde olmasına ilişkin bir soru üzerine Votel, Türkiye’nin bir NATO müttefiki ve DEAŞ ile mücadelenin de önemli bir parçası olduğuna dikkati çekti.

TÜRKİYE'NİN MEŞRU GÜVENLİK KAYGILARINI ANLIYORUZ VE BU TANSİYONA SEBEP OLDU

Türkiye'nin güney sınırlarında meşru güvenlik kaygılarının bulunduğunu ve ABD'nin bunu anladığını belirten Orgeneral Votel, "Onların (Türkiye’nin) sınırları boyunca terörden kaynaklanan meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz ve tabii aramızda biraz tansiyona da sebep olmuş durumda ki şu anda özellikle de diplomatik ve askeri olarak bunun üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE ARAMIZI RUSYA BOZUYOR

Orgeneral Votel'in Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlıklar konusunda Rusya’yı suçlaması dikkati çekti.

Rusya’nın "kundakçı-itfaiyeci" rolünü oynadığını belirten Votel, Moskova’nın müttefikler arasına önce anlaşmazlık soktuğunu daha sonra arabulucu rolünü üstlendiğini savundu.

RUSYA'NIN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ BOZMASINDAN ENDİŞELİYİZ

Votel, "Rusya’nın, Suriye’nin kuzeyinde oynadığı rolden ve bunun ilişkilerimizi, özellikle de Türkiye ile ilişkilerimizi nasıl etkilediği konusunda kaygılıyım." diye konuştu.