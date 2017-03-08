ABD'li kadınlar Beyaz Saray'a yürüdü

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ABD'nin başkenti Washington DC'de toplanan kalabalık, kadın hakları ve toplumsal eşitsizliğe vurgu yaptıkları "Kadınlar Olmadan Bir Gün" başlıklı eylem kapsamında Beyaz Saray'a yürüdü.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ABD'nin başkenti Washington DC'de toplanan kalabalık, kadın hakları ve toplumsal eşitsizliğe vurgu yaptıkları "Kadınlar Olmadan Bir Gün" başlıklı eylem kapsamında Freedom Plaza'dan Beyaz Saray'ın önüne kadar yürüdü.



Dünya genelinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen eylemlerin ABD ayağında, birçok kentte "Kadınlar Olmadan Bir Gün" başlıklı gösteriler düzenlendi. Başkent Washington DC'de de Freedom Plaza'dan başlayan yürüyüşlerini Beyaz Saray'ın önünde noktalayan kalabalık, kadın hakları konusunda daha fazla farkındalık çağrısı yaptı.



Aralarında farklı toplumsal kesimlerin temsilcilerinin de bulunduğu yüzlerce kişi, ellerinde kadın haklarına ve toplumsal eşitsizliğe işaret eden pankartlarla eylemlerini gerçekleştirdi. Olaysız geçen yürüyüş Beyaz Saray'ın önünde son bulurken, katılımcılar taleplerini sloganlarla dile getirdiler.



AA muhabirine konuşan 28 yaşındaki Amerikalı sağlık çalışanı Dani Murphy, "Kadınlara desteğimi göstermek için buradayım. Özellikle çalışma koşulları milyonlarca kadının sağlığını tehlikeye atıyor ve buna karşı sesimizi yükseltmemiz ahlaki bir zorunluluk." şeklinde konuştu. Kendisi gibi farklı şehirlerden gelen çok sayıda kişinin olduğunu söyleyen Murphy, kadınlara daha iyi koşullarda çalışma imkanı sunulmasının önemine vurgu yaptı.



Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'de ve dünya genelindeki kadınların, oynadıkları kritik roller sebebiyle onurlandırılması" çağrısında bulundu ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.