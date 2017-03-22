Biden, Trump yönetiminin Putin'le yakınlaşmasından endişeli

ABD'de eski Başkan Yardımcısı Biden, ABD Başkanı Trump liderliğindeki yönetimin, Rusya Devlet Başkanı Putin'le süregelen yakınlaşmasından endişe duyduğunu belirtti.

ABD'de eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, yeni göreve gelen Başkan Donald Trump liderliğindeki yönetimin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le süregelen yakınlaşmasından endişe duyduğunu belirtti.



Cumhuriyetçi Parti'nin yeni sağlık sigortası yasa teklifi aleyhinde konuşmak üzere geldiği Kongre'de gazetecilere açıklama yapan Biden, Trump yönetimi ile Putin arasında yaşanan "yakınlaşmanın" kaygı verici olduğunu ifade etti.



Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın Trump'ın yakın çalışma arkadaşlarının, Rus yönetimiyle olası bağlarına dair yürüttüğü soruşturmaya ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Biden, "Putin'le olan bu yakınlığın hala sürüyor olması fikri dahi kaygı verici." ifadesini kullandı.



Biden, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Belçika'da yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmayıp Moskova'yı ziyaret etmesini de eleştirdi.



Trump kabinesinde, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın başkanlık seçimleri kampanyası sürecinde haziran ve eylül aylarında, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile iki kez görüştüğü ortaya çıkmıştı. Sessions'ın kampanya döneminde, Senato'da, Ruslarla görüşmediğine dair verdiği beyanlar nedeniyle Demokratlar, Adalet Bakanının istifasını talep etmişti.