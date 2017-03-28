AB, Gürcistan ile vizeleri kaldırdı

Avrupa Birliği (AB) ve Gürcistan liderleri, Gürcistan vatandaşları için vizelerin kaldırılmasını "tarihi" olarak niteledi.

Avrupa Birliği (AB) ve Gürcistan liderleri, Gürcistan vatandaşları için vizelerin kaldırılmasını "tarihi" olarak niteledi.



Gürcistan vatandaşları, bugün itibarıyla Schengen ülkelerine yapacakları seyahatlerde vizeden muaf olacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi dolaysıyla Brüksel'i ziyaret eden Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüştü.



Görüşme sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Tusk, bugünün özel olduğunu belirterek, "Uzun bir yolculuktu ama aynı zamanda bizi birbirimize yaklaştıran bir yolculuktu da. Ayrıca, bu yolculuğun Gürcistan'ın kendini reforma etmesi ve geliştirmesine de yardımcı olduğuna inanıyorum." dedi.



Gürcistan'ın harika bir iş çıkardığını söyleyen Tusk, "Bugün herkes için tarihi bir gün ama özellikle de şu andan itibaren Schengen bölgesine serbestçe seyahat edebilecek olan Gürcüler için. Bu, AB ve Gürcistan arasındaki ilişkileri daha da yakınlaştırmak için atılmış önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.



Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili de vizesiz seyahatin başlamasını "tarihi" olarak niteleyerek, sonucunun "ortak çabaların açık bir delili" olduğunu söyledi. Zorlu bir yolculuk yaptıklarını kaydeden Kvirikaşvili, "Vize serbestisi süreci ülkemize pozitif getirileri olan reformları gerçekleştirmek için itici güçtü. Tüm kriterleri yerine getirmenin bir sonucu olarak sağlam ve tamamen işlevsel bir yasal ve kurumsal çerçeve belgesini hayata geçirdik." diye konuştu.



Kvirikaşvili, vizesiz seyahatin Gürcistan vatandaşlarımıza somut faydalar sağlamanın yanı sıra AB entegrasyonu açısından da önem taşıdığını sözlerine ekledi.



Kararın yürürlüğe girmesiyle bugünden itibaren Gürcistan vatandaşları, iş, turizm ve ticaret amaçlı seyahatlerinde vizeden muaf olacak. Seyahatlerde 180 günlük bir dönemde gidilen ülkede en fazla 90 gün kalınabilecek.



Schengen bölgesi, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Hırvatistan, İngiltere, İrlanda ve Romanya hariç, 22 AB ülkesi ile İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'den oluşuyor.