AB'den Suriyeliler için sağlık ekipmanı desteği

Hatay'da Suriyelilere hizmet veren Saraykent Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezine Avrupa Birliği tarafından sağlanan sağlık ekipmanının teslimi için protokol imzalandı.

Hatay'da, Suriyelilere hizmet veren Saraykent Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezine Avrupa Birliği tarafından finanse edilen sağlık ekipmanının teslimi için Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Ofisi ile Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.



Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Saraykent Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi'nde düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, AB'nin desteklediği projenin devir teslimi için Hatay'da olduklarını söyledi.



Türkiye'nin Suriyelilere misafirperver bir şekilde sahip çıktığını belirten Berger, Türkiye'ye teşekkür etti.



Avrupa Birliği'nin Türk hükümetine ve Türkiye'de bulunan mültecilere sağladığı desteklere değinen Berger, mültecilerin faydalandığı projeler yürüterek onlara destek olmaya çalıştıklarını söyledi.