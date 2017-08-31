AB'den Polonya'ya uyarı

Avrupa Birliği (AB), Polonya'yı yargı reformuna ilişkin gelişmeler hakkında endişeleri giderecek bir adım atmamakla suçladı.

AB Parlamentosu'nda konuşan AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Polonya'daki yargı sürecinde yapılması planlanan reformlara ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.



Polonya hükümetinin, AB tarafından ülkede planlanan yargı reformuna ilişkin gönderdiği mektuba cevap verdiğini belirten Timmermans, ancak mektupta sorunun nasıl giderileceğine ilişkin somut adımlara yer verilmediğini dile getirdi.



Timmermans, Polonya'nın AB'ye hafta başında yolladığı mektupta planlanan yargı reformunun "AB standartlarına uygun" olduğunu iddia ettiğini aktardı.



Polonya'yı hukuk devleti olmaktan uzaklaşmakla suçlayan Timmermans, Polonya hükümetinin AB ile iş birliği yapmak istemediğini belirtti.



AB Komisyonu'nun süreci dikkatli bir şekilde incelemeye ve takip etmeye devam edeceğini söyleyen Timmermans, amaçlarının Polonya'ya yaptırım uygulamak olmadığını, aksine diyalog ve iş birliği ile bu sorunu çözmeyi tercih ettiklerini ifade etti.



"AB GEREKLİ TÜM ADIMLARI ATMAKTA KARARLI"



Timmermans, "Polonya'nın hukukun üstünlüğünü ihlal etmesi durumunda AB, gerekli tüm adımları atma konusunda kararlı." dedi.



AB Komisyonu, Polonya'da planlanan yargı reformu çerçevesinde yüksek yargı hakimlerinin görevden alınması ya da emekliliğe zorlanması durumunda, ülkenin AB Konseyi'ndeki oy hakkının elinden alınması için harekete geçeceğini açıklamıştı.



Geçen ay Polonya'ya ülkede planlanan yargı reformuyla ilgili bir öneri mektubu gönderen AB, Polonya'nın buna cevap vermesi için 1 ay süresi olduğunu belirtmişti.



Polonya'ya bu sorunu 1 ay içinde çözme çağrısı yapılırken, bu süreçte Polonya hükümetinin özellikle yüksek yargı hakimlerinin görevden alınması ya da emekliliğe zorlanmasına dair herhangi bir girişimde bulunmaması telkin edilmişti.



Bu alanda bir adım atılması durumunda AB Komisyonu'nun, Polonya'nın AB Konseyi'ndeki oy hakkının elinden alınmasına yol açacak 7'nci maddeyi tetiklemeye hazır olduğunun altı çizilmişti.