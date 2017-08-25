AB'den İsrail'e kınama

Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait üç okulu yıkan İsrail, AB tarafından kınandı.

Avrupa Birliği (AB), Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait üç okulu yıkan İsrail'in uygulamalarına tepki gösterdi.



AB'nin Ramallah ve Kudüs'teki temsilciliklerinden yapılan yazılı açıklamada, "Her öğrencinin güven ve barış içinde eğitim alma hakkı vardır. Ülkelerin üzerine düşen, okulların öğrenciler için güvenli bir mekan olduğu konusunda güvence vererek bu hakkı koruması ve saygı duymasıdır." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, İsrail'in okulları yıkmadan önce el koyduğu okul araç ve gereçlerini iade etmesi, bunun yanı sıra uluslararası insan hakları hukukuna göre Filistinlilere ait mülkleri müsadere etmekten ve genişleme politikasından vazgeçmesi istendi.



İsrail güçleri, geçen pazartesi günü Kudüs ve Batı Şeria'da üç okulun araç gereçlerine el koymuş, ardından "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle bu binaları yıkmıştı.