AB’den ABD’ye ilk misilleme geldi: Yüzyılın savaşı başlıyor

Avrupa Birliği'nin ABD'den gelecek çelik, burbon ve kot kumaşına gümrük vergisi koymayı gözden geçirdiği belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre, Avrupa Komisyonu, ABD'den gelecek çelik, kıyafet, tekstil ve ayakkabı ve seçilmiş sanayi ürünlerine gümrük vergisi koyma teklifinde bulundu.

Listede, motosiklet, t-shirt, kot pantolon, darı vbe burbon viski de yer alıyor.



Konuya ilişkin bilgi sahibi olan bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, Komisyon, bu ürünlere yüzde 25'lik bir vergi koymayı teklif etti. Gümrük vergisi uygulanacak ithalat ürünlerinin toplam değeri, 2.8 milyar euroyu buluyor.

Kaynak: Bloomberg