AB'den Almanya'daki PKK gösterisine ilişkin açıklama

AB, PKK’nın Almanya’da hafta sonu düzenlediği gösteriye rağmen terör örgütleri listesine alınmasına ilişkin kararın uygulanmakta olduğunu ileri sürdü.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında, terör örgütü PKK yandaşlarının Almanya’da düzenlediği gösteriye ilişkin açıklama yaptı.



AA muhabirinin, "Türk bakanlara izin vermeyen Alman hükümet ve yerel yetkililerin terör örgütü üyelerinin etkinlik düzenlemesine izin vermesini AB olarak nasıl görüyorsunuz?" sorusu üzerine Kocijancic, kararın üye ülkelerin yetki alanına girdiğine ilişkin geçen haftaki açıklamalarına atıfta bulundu.

"BU BİR ZORUNLULUK OLMAYI SÜRDÜRÜYOR"



PKK’nın hem AB kurumları hem de 28 üye ülke tarafından terör örgütleri listesine alındığını anımsatan Kocijancic, "Bu karar uygulanmakta. Türk yetkilileri de hem AB kurumlarının hem de üye devletlerin bu konuda yaptıklarına ilişkin olarak bilgilendiriyoruz. Bu bir zorunluluk olmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.