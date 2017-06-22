ABD'den YPG mektubu: Verilen silahlar geri alınacak

ABD Savunma Bakanı Mattis, Milli Savunma Bakanı Işık'a gönderdiği mektupta, terör örgütü YPG'ye verilen malzeme ve teçhizata ilişkin bilgi verdi. Mattis, terör örgütü DEAŞ'ın mağlup edilmesinden sonra silahların geri alınacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a gönderdiği mektupta, terör örgütü YPG'ye verilen malzeme ve teçhizata ilişkin bilgi verdi. Mattis, sağlanan bütün teçhizatın fotoğraflı kanıt ve görsel envanterinin tutulduğunu, terör örgütü DEAŞ'ın mağlup edilmesinden sonra silahların geri alınacağını bildirdi.



Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD Savunma Bakanı Mattis, Milli Savunma Bakanı Işık'a gönderdiği mektupta, terör örgütü YPG'ye verilen malzeme ve teçhizata ilişkin bilgi aktardı.



Daha önce Bakan Işık ile yaptığı görüşmelerde ABD'nin, YPG'nin içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile taktik ilişkilerinin bulunduğunu ve bu ilişkinin şeffaflığını sağlama arzusunda olduklarını belirttiğini hatırlatan Mattis, şeffaflığı sağlama konusundaki güvencesini bir kez daha teyit etti.



Mattis, ABD ile Türkiye'nin ilişkisinin terör örgütü DEAŞ'ın mağlup edilmesinin çok daha ötesinde stratejik ortaklık olduğunu vurguladı.



Milli Savunma Bakanı Işık'ın daha önce Türkiye'nin güvenliğine ilişkin dile getirdiği endişelere yönelik yoğun ve kararlı tedbirler aldıklarını vurgulayan Mattis, terör örgütü YPG'ye verilen malzemelerin listelerinin her ay düzenli olarak Türkiye ile paylaşılacağını kaydetti.



İlk envanter raporunun bu ay gönderildiğini anımsatan Mattis, mayıs sonunda terör örgütü YPG'ye sağlanan teçhizatla amaçlarının Rakka'nın tecrit edilmesi ve ele geçirilmesi olduğuna işaret etti.



"BiLGİ PAYLAŞIMI DÜZENLİ OLARAK YAPILACAK"



Sağlanan bütün teçhizatın fotoğraflı kanıt ve görsel envanterinin tutulduğunu, terör örgütü DEAŞ'ın mağlup edilmesinden sonra silahların geri alınacağını bildiren Mattis, ayrıca dağıtılan silahların sadece Suriye sahasında kalmasını temin etmek için ABD'li danışmanların sahada görev yaptığını aktardı.



Türkiye ile planlı çalışma ve şeffaflık temelinde her türlü bilgi paylaşımının düzenli olarak yapılacağı garantisi veren Mattis, Rakka'yı ele geçirecek kuvvetin yüzde 80'ini Arapların oluşturacağını ve şehri elde tutacak kuvveti yine Araplardan teşkil edeceklerini kaydetti.



Terör örgütü DEAŞ'ı mağlup etmek için sahada YPG ile zorunlu bir iş birliklerinin bulunduğunu aktaran Mattis, mektupta, Milli Savunma Bakanı Işık ile gelecek hafta Brüksel'de bir kez daha yüz yüze görüşmeyi çok arzuladığını ifade etti.