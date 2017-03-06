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06 Mart 2017 20:11 | Son Güncelleme: 06 Mart 2017 20:13

Trump, yeni vize yasağı getiren düzenlemeyi imzaladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına 3 ay yeni vize sınırlaması getiren düzenlemeyi imzaladığını bildirdi.

Trump, yeni vize yasağı getiren düzenlemeyi imzaladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına 3 ay yeni vize sınırlaması getiren düzenlemeyi imzaladığını bildirdi.

TÜM MÜLTECİ PROGRAMLARI ASKIYA ALINDI

Beyaz Saray, yeni vize düzenlemesinin, ABD'nin tüm mülteci programını 4 aylığına askıya aldığını ve Suriyeli mültecileri de aynı kapsamda değerlendirdiğini açıkladı.

Etiketler: ABD'den vize yasağı


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