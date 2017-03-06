Trump, yeni vize yasağı getiren düzenlemeyi imzaladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına 3 ay yeni vize sınırlaması getiren düzenlemeyi imzaladığını bildirdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına 3 ay yeni vize sınırlaması getiren düzenlemeyi imzaladığını bildirdi.

TÜM MÜLTECİ PROGRAMLARI ASKIYA ALINDI



Beyaz Saray, yeni vize düzenlemesinin, ABD'nin tüm mülteci programını 4 aylığına askıya aldığını ve Suriyeli mültecileri de aynı kapsamda değerlendirdiğini açıkladı.