Trump, yeni vize yasağı getiren düzenlemeyi imzaladı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına 3 ay yeni vize sınırlaması getiren düzenlemeyi imzaladığını bildirdi.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına 3 ay yeni vize sınırlaması getiren düzenlemeyi imzaladığını bildirdi.
TÜM MÜLTECİ PROGRAMLARI ASKIYA ALINDI
Beyaz Saray, yeni vize düzenlemesinin, ABD'nin tüm mülteci programını 4 aylığına askıya aldığını ve Suriyeli mültecileri de aynı kapsamda değerlendirdiğini açıkladı.